Nuestro Amor Eterno: avance del capítulo de este lunes

lunes, 3 de octubre de 2022 00:02

Dos verdades reveladas, dos momentos confusos y una situación arreglada serán las que se darán en Nuestro Amor Eterno este lunes. La novela turca de las siestas de Telefe, cuyo título original es Istanbullu Gelin, transitará una situación muy tensa que sorprenderá a todos.

En el capítulo del viernes pasado, Süreyya fue testigo del amor de Esma con Galip. Fue tras la cena de Año Nuevo que se desarrolló en la mansión Boran y donde asistió el hombre con su hija. Justo cuando Süreyya iba circulando por el pasillo de la mansión vio cuando Galip besó a la madre de Faruk. "Lo bueno es que celebramos juntos esta vez mi sultana", le dijo el abogado a la anciana.

En el capítulo de este lunes, Esma compartirá un baño turco con Süreyya para hablar de ese momento que vio cuando Galip la besaba en la mejilla. En esta ocasión tratará de conocer qué piensa pero sobre todo buscará la forma de advertirle que no se meta con ella.

"Pienso que estarás preguntándote por qué quise que vinieras acá. Este sitio es privado. Me siento tan vulnerada por lo que sucedió contigo. Por lo menos, éste es el lugar más seguro", comenzará expresando Esma del motivo por el que la convocó a compartir con ella el baño.

Ante esto, Süreyya aclarará: "señora Esma, no tenía intención de atraparla. He sido testigo y si tuviera elección, elegiría no poder serlo". Luego la esposa de Faruk le confesará que no piensa hacer nada al respecto.

"Además es deshonesto pensar en interferir en las relaciones de las personas", le subrayará pero Esma malinterpretará sus palabras: "con esa respuesta veo que aprovechas la oportunidad, ¿verdad?".





Por otro lado, Reyhan se dará cuenta que quien le robó las cartas y se las entregó a Esma fue ni más ni menos que su hermana Kiymet. "Tu viniste a espiar a mi casa y sabías exactamente lo había en ése", indicará la madre de Aden.

A esto, la madre de Ipek le responderá: "no se de que estas hablando. Si construiste tu vida sobre una mentira, no puede ser mejor. Te lo advertí todo el tiempo y como hermana hice todo lo que pude. Te lo advierto de nuevo, el poder de Esma es mucho. Qué estas tratando de conseguir con todo esto".