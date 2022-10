Amor de familia: sorprenderá la verdadera edad de Serra Pirinç, Müjde en la ficción

lunes, 17 de octubre de 2022 00:00

Decidida, fuerte y con carácter firme. Así es el personaje de Müjde en Amor de Familia, la ficción turca de las siestas de Telefe. La novela, cuyo título original es Bizim Hikaye, cumplió su primer mes en la pantalla del canal de las pelotas y con ésta cada uno de sus personajes fue ganando a la audiencia.

Una de ellas es precisamente Müjde, la adolescente que se enamoró de Rahmet Elibol, el hermano de Filiz en la ficción. La chica quedó cautivado por él y por eso se acercó con el pretexto de que le enseñara matemática sin embargo no todo salió como deseaba. En los capítulos que se vio la semana pasada, descubrió que él no la quiere y que es solo una aventura lo que vive a su lado, lo que llevó a romper su corazón.

Müjde tiene una personalidad en la trama que la define y la hace diferente a cualquier otra chica de su edad. No tiene problema en enfrentar desde su padre, quien ejercía violencia con su madre, hasta los chicos de la edad de Rahmet, con el fin de defenderlo. Por eso ahora deberá enfrentar un difícil camino lleno de desafíos.

Este personaje es interpretado por la actriz Aleyna Serra Pirinç, una joven que en la ficción aparentó una edad mucho menor de la que tenía en realidad. La joven turca nació en la realidad el 19 de junio de 1997 en Estambul y hoy tiene 25 años de edad.

Al momento de filmar la novela Amor de Familia, en el año 2017, tenía 20 años de edad. Sin embargo su personaje era el de una chica de 16 años, algo que pudo hacer sin problema. Es que su contextura física, (mide 1,68 metros de alto y pesa 50 kilos) tanto peso como altura, acompañó a ese requisito y muchos pensaron que incluso podía a llegar a tener menos de 16.

¿Quién es Aelyna?

Aleyna estudió en la universidad de Ciencias y Salud e ingresó al mundo de la actuación casi por casualidad. Es que su manager la descubrió en Instagram y la catapultó al éxito. "Cuando era pequeña, el mundo de la televisión me generaba mucha intriga y curiosidad. Solía imaginarme a mi misma allí. Cuando iba a ver películas, la magia que rodea a todo eso me maravilló y me hizo querer ser actriz", contó la joven en entrevistas a medios turcos.

"De hecho, vine a Estambul por la universidad. Luego, por un golde de suerte, de esos que a veces pasan en la vida, quien ahora es mi manager, estaba escroleando Instagram, me vio y me escribió. De repente estaba en su oficina ofreciéndome un papel para la televisión", recordó la joven actriz.

"Si estás decidido por algo en la vida, creo, que nada se interpone entre ese deseo y la realidad de poder concretarlo", finalizó.

Y así fue en que 2017, con apenas 20 años, la actriz abrazó el personaje de Müjde en Amor de Familia, su primera novela. Tras esa ficción participó en producciones como Vuslat y Miracle Doctor, Student House.