Nuestro Amor Eterno: avance del capítulo de este lunes

lunes, 17 de octubre de 2022 00:00

Poca tolerancia, enredos y soberbia se conjugarán en Nuestro Amor Eterno, la ficción turca de las siestas de Telefe cuyo título original es Istanbullu Gelin. La novela transita momentos de muchos cambios para algunos personajes que se enfrentarán a difíciles decisiones.

En el capítulo del viernes pasado, Ipek discutió con su madre tras los reproches que recibió de su marido. "Hay muchas mujeres que quisieran estar con Fikret", le advirtió la madre a lo que ella subestimó la posibilidad de que su esposo la engañe o se enamore de otra. "El me ama desde la adolescencia", aseguró.

Por otro lado, Faruk se mostró molesto porque su madre está de novia con Galip, un viejo amor de la juventud. "Todos merecen ser felices, ¿no crees?", dijo Süreyya a lo que él respondió: "siempre escuché de mi madre que el entorno y la lógica es lo más importante... ahora no acepto su relación y no lo haré. Nadie podría esperar de mi que lo acepte".

En el episodio de este lunes, Süreyya compartirá un momento especial con Faruk y le confesó que se había ilusionado con la posibilidad de estar embarazada nuevamente. "Desearía poder darte una sorpresa, pensé en algo pero no fue posible. Quería darte un bebé pero no pude. Lo siento", expresará.

Ante sus palabras, él le demostrará su amor y tratará de sostenerla para que no se sienta mal por eso. "La vida ha sido muy generosa conmigo, qué más podría pedir. No debemos preocuparnos por eso y ya sucederá", la alentará.

Lejos de todo esto, Dilara le recriminará a Adem la falta de atención que tiene con ella y el poco rol que cumple como marido. "No te das cuenta que existo. He sido paciente mucho tiempo", le advertirá. Pero él no se sentirá aludido y le recriminará el planteo

"¿Te das cuenta lo que ha sucedido?, ¿puedes ver lo que pasó?. Mi madre estuvo a punto de morir y la salvamos. No puedo jugar un juego cuando ella está en esa situación. Así que voy a ayudar a un amigo mio que me necesita porque tengo la capacidad de poder entenderlo", le señalará para luego irse y dejarla sola otra vez.

Por otro lado, Esma decidirá dar un importante paso tras recibir el rechazo de su hijo Faruk. Transmitirá a sus hijos la información de su relación con quien fue su novio de la juventud: "sepan que el señor Galip y yo estamos juntos".