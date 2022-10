Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este lunes

lunes, 17 de octubre de 2022 00:00

El amor seguirá marcando presencia esta semana en Züleyha, la ficción turca de las tardes de Telefe, cuyo título original es Bir Zamanlar Cukurova. La novela, transitará un camino en el que el los sentimientos sobrevolarán a los personajes pero también la traición y una trampa.

En el capítulo del viernes pasado, Betül y Sermin fueron a ver a Züleyha para pedirles refugio después de que Abdülkadir las echó de la casa que les había prestado. La dama de Cukurova decidió no dejarlas sin un techo y les dio la casa anexa a la mansión que era el lugar donde vivía Gaffur con su hija. Sin embargo esto fue visto con desagrado por aquella madre e hija.

"En serio crees que voy a acomodar las cosas acá y voy a vivir acá.... lo único que está haciendo esta mujer es burlarse de mi", lanzó con bronca Betül a su madre a lo que ella le respondió: "todo lo malo que nos está pasando es por tu culpa".

Por otro lada, Fikret invitó a cenar a Züleyha, aprovechando que su tía Lütfiye se iban a quedar más horas a trabajar en el municipio. En esta ocasión tiene pensado revelarle sus sentimientos nuevamente, convencido de que ella aceptará.

En el capítulo de este lunes, Fikret dará ese paso y en medio de la cena le revelará cómo se siente. "Tengo que agradecerte, me estuviste cuidando. Gracias por todo lo que hiciste por mi... creo que has hecho bastante", comenzará expresando el joven dando algunos rodeos antes de abrir realmente sus emociones.

Luego agregará: "Züleyha, hay algo importante de lo que quiero hablar contigo y siendo honesto tengo algo que decirte. De hecho quise decirle antes pero no me atrevía, tenía miedo de la respuesta que me darías. Pero después de lo que pasó y vi la muerte tan cerca, me di cuenta que hay ciertas cosas que no pueden posponerse, por lo corta que es la vida y que no hay otra oportunidad si dejas pasar la vida. Así que de ahora en adelante decidí no silenciar mi voz interna".

Al día siguiente, Züleyha vivirá una situación extraña en su mansión. Un hombre que nadie conoce llegará corriendo y a los gritos a pedirle ayuda. "Ayúdeme señorita. Mi esposa e hija están muriendo.. soy Duran de la aldea del lado. Mi esposa está embarazada y está dando a luz en la aldea. Se complicó y ya perdió mucha sangre", le expresará.

Luego se presentará como guardabosque y que el pueblo quedó incomunicado por eso cuesta tanto que los médicos lleguen ahí. "Cuando el puente colapsó solo quedamos con un puente, los autos no pasan y tampoco podemos pasar a caballo", agregará.