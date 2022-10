Laurita Fernández, a corazón abierto: "es algo que buscaba hace un montón"

viernes, 14 de octubre de 2022 00:00

Sin dudas, este año se presentó cargado de emociones para la querida bailarina, Laurita Fernández, quien se sumó al frente de "Bienvenidos a bordo" y encontró la felicidad. En una entrevista exclusiva con Caras, la rubia abrió su corazón y reveló cómo vive su emotivo presente.

"Estoy feliz con "Bienvenidos a Bordo" con lo que pasó, esto de que arrancamos por dos semanas reemplazándolo a Guido y después terminamos haciéndolo todo el año, la verdad, una locura hermosa. Con el teatro la verdad felices con 'El Método Grönholm', en la radio también", comenzó diciendo la rubia sobre lo que logró en este 2022.

"Es todo muy genial porque lo disfruto. La verdad se acomodó todo de una manera que me permite hacerlo y porque es lo que siempre soñé, yo quería vivir de lo que me gusta hacer e intentar ir construyendo una carrera con las decisiones lo más acertadas posibles y bueno...cuando las cosas salen bien, obviamente, las disfruto y las celebro, así como hubo momentos en que no salieron como uno esperó, todo sirvió para crecer y fue aprendizaje". agregó.

Sobre la faceta que más la caracteriza entre todos los ámbitos en los que actualmente se desarrolla, reveló: "A mí me gustan muchísimo la conducción y todo lo que tiene que ver con el baile, con el musical, porque bueno, es mi gran pasión también".

Sin embargo, aunque avergonzada, dejó su gran premisa cuando le tocó definirse: " Muy entusiasta, muy perseverante, trabajadora, un poco ansiosa. Pero hoy la verdad me siento feliz y es re lindo, es algo que buscaba hace un montón y estoy disfrutando del presente de lo que está pasando y también es algo que trabaje mucho".

"Siempre pensaba ‘bueno y qué vendrá y que voy a hacer después’ o lo que sea y bueno, después de mucho trabajo empecé a poder disfrutar de lo que está pasando que está buenísimo", finalizó.