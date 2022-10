Nuestro Amor Eterno: avance del capítulo de este viernes

viernes, 14 de octubre de 2022 00:00

No más secretos y que estos no opriman en el interior. Con ese objetivo algunos personajes de Nuestro Amor Eterno decidirán dar un importante paso en sus vidas, en los capítulos que se verán por estos días. La ficción turca de las siestas de Telefe, cuyo título original es Istanbullu Gelin, atraviesa momentos claves con grandes desafíos por delante.

En el capítulo de este viernes, Fikret intentará hablar con Ipek para tratar de acercar posiciones en un clima de constante hostilidad. "Tengo muchas cosas que decir Fikret. ¿Sabes lo que hago con nuestro bebé todo el día en casa?. Estás en el trabajo, no vienes a la casa, recibes un mensaje y te vas corriendo. Ni siquiera te atreves a mirarme", le reprochará ella.

Sin embargo nunca imaginará que él también tiene mucho que decirle y ése será el momento: "Tu sos la que no me ves. Alguna vez si quiera me has mirado Ipek. Voy a preguntarte algo. ¿Alguna vez viste que usaba mancuernillas?, ¿alguna vez viste una camisa mia que permitiera usar mancuernillas?. Sabes que me gusta mucho tocar la armónica. Cuando mi padre me regaló una armónica estuve muy feliz pero lo que no sabes es que cuando Faruk la perdió, estuve muy triste por varias semanas. Eso tampoco lo sabes".

Por otro lado, Adem no puede superar esas imágenes que tanto lo atormentaron cuando era chico. Además de ser él objeto de los golpes de su padrastro, vio cómo este hombre ejerció mucha violencia contra su madre y él nunca pudo hacer nada. Por esos recuerdos abrirá aún más su pasado y dejará traslucir ante su psicóloga todos esos detalles de su vida que tanto mal le hicieron. "Ella hizo todo para protegerme. Estuvo a punto de morir. Me siento terrible doctora", le confesará a la profesional.

Ante esto, la psicóloga le intentará explicar el estado por el que él está pasando ahora: "los niños pueden enojarse con sus padres por muchos motivos, pueden sentir diversas emociones. Muchas veces pueden no existir alguna razón pero se molestan de todas maneras. Los niños pueden tener miedo porque en la mente de los niños es realmente malo molestarse con sus padres". Luego buscará ayudarlo a entender los sueños que está teniendo.

"Tal vez tus sueños te están diciendo eso. Es posible que estés molesto con tu madre. Eso no significa que la ames menos, ni que seas un niño malo o algo parecido. Podrás resolver esto sin ningún problema. Tal vez no lo sabías pero lo descubriste. Si miramos esto de una manera mucho más amplia podrías tener una relación diferente con tu madre y con tu esposa. Quizas te gustaría probarlo. ¿Te gustaría vivir de una manera distinta, más amorosa, armoniosa y menos difícil, observando los enojos?, ¿te atreves a enfrentarlo?"