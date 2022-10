Larry de Clay tomó una decisión que cambiará su vida: "No lo había planeado"

jueves, 13 de octubre de 2022 00:00

En las últimas horas, el histórico humorista Larry de Clay, que pasó años al lado de Marcelo Tinelli, contó que a sus 61 años tomó una decisión que cambiará su vida. En diálogo con Teleshow, Larry confirmó que se casará.

El humorista contraerá nupcias con el gran amor de su vida, Rosa Speratti, o como la llama él cariñosamente, “Rosita”. “La propuesta fue en Miramar, en la playa, con Isabella, que es la hija de ella, y Santino, mi hijo más pequeño", comenzó contando Larry en una entrevista.

"Estábamos ahí tomando algo y de golpe me surgió esa necesidad. Le dije ´bueno, ahora que están los chicos acá, te quiero hacer una proposición´. Hubo un segundo de misterio, y le pregunté si se quería casar conmigo”, agregó sobre el gran momento.

“Los chicos saltaban de felicidad, ella también de alegría, porque fue muy sorpresivo. No lo había planeado, no tenía anillo, simplemente tuve esa necesidad de hacer eso ahí. Ella se emocionó mucho. Y después, en el teatro en Carlos Paz, estábamos haciendo función y Gladys Florimonte me apuró y tuve que hacer también la propuesta ahí”, sostuvo.

La gran boda se celebrará este viernes 14 de octubre, donde la pareja sellará su amor acompañados de al menos 100 invitados.

“Esto fue en el verano, así que tuvimos que arrancar rápido a organizar y además imaginate la cantidad de gente que quedó afuera, porque si yo tengo que invitar gente... Marcelo está invitado, pero él no es de ir a muchos lados. Igual no pasa nada, me pasa también con algunos ex Videomatch que ya tenían trabajos pactados y yo les dije que los prioricen. Ningún afecto verdadero se modifica porque vengan o no a la ceremonia, los que me conocen ya lo saben”, finalizó Larry.