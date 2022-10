Crisis en la familia de Wanda: Valentino López y su abuela tomaron una decisión

jueves, 13 de octubre de 2022 00:00

Esta tarde, Mauro Icardi sorprendió a todos al hablar de la actitud de Wanda Nara con L-Gante, y asombró al revelar que aún no está separado de la rubia que ya se mostró en diferentes aspectos junto al músico.

En un claro desacuerdo con su actitud, el futbolista se mostró dolido y sorprendido por la impronta de la empresaria y tras su palabra, se conoció que el hijo mayor de Wanda, Valentino López, y su abuela, Nora Colosimo, tomaron una decisión.

Según se comentó en LAM, Valentino López, hijo de la rubia y de Maxi López, está enojadísimo con su madre por todo lo que está sucediendo con L-Gante y la separación de Mauro Icardi, y por tal motivo la dejó de seguir en las redes. En este aspecto, la madre de Wanda, Nora, tomó la misma decisión.

Sin embargo eso no fue todo lo que hizo el mayor de los hijos de Wanda, ya que también usó su cuenta de Instagram para tratar de payaso a L-Gante.

Desde Turquía, donde pasa sus días como futbolista del Galatasaray, Mauro Icardi decidió hablar por primera vez en mucho tiempo a través de un vivo de su cuenta de Instagram. “Es el hazmerreír del mundo entero con su comportamiento, con sus actitudes. La verdad no estoy preparado para seguir bancando esto y defender lo indefendible”, sostuvo el delantero.

En un monólogo de más de media hora, el futbolista respondió preguntas y aclaró su punto de vista de la ruptura con Wanda. “No creo que sea una separación que viene de hace rato, como vienen diciendo. Es todo mentira, hace 9 años estamos juntos, nunca nos separamos”, afirmó al comienzo de la transmisión que fue seguida por alrededor de 100 mil usuarios.

Y añadió: "Se creó un ambiente raro después de lo que pasó el año pasado, no voy a aclarar, la gente que lo tiene que saber lo sabe, Wanda en primer lugar”, afirmó en referencia a su affaire con la China Suárez. Y continuó: “Después hubo un perdón, no sé si sincero o no sincero, pasaron muchas cosas en el medio y la semana que viene vendrá, hablaremos, intentaremos solucionarlo para bien o para mal”, aseguró.