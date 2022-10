La sorpresiva reacción de Benjamín Vicuña al encontrarse con Pampita en un evento

sábado, 1 de octubre de 2022 00:00

Carolina Pampita Ardohain y Benjamín Vicuña lograron cosechar una buena relación, a pesar de que tuvieron una separación en malos términos. La modelo logró encontrar la felicidad con su nueva pareja y padre de su hija, Roberto García Moritán, y lo refleja en cada uno de sus posteos en las redes sociales.

Recientemente, las figuras se encontraron en una fiesta comercial que organizó una importante marca de perfumes. Ante la sorpresivo encuentro el actor resaltó en Intrusos que “no tenía idea de que ella estaba, pero tampoco es una coincidencia, hay mucha gente”.

Benjamín hizo un chiste respecto a cómo se maneja la madre de sus tres hijos varones y manifestó que "ella es viva y se puso el cartelito atrás... ella sabe. Yo estoy con las copas vacías, soy un desastre. No me contraten más”.

“Está bueno poder compartir laburos. No es incómodo...”, agregó. El periodista Alejandro Guatti aprovechó para consultarle sobre su otra ex: “Hablando de situaciones incómodas, se habló de posteos y de respuestas que dio la China Suárez sobre su relación con Rusherking y muchos apuntaron a que eran palos para vos”.

“Sí, lo vi cuando estaba saliendo (del canal América), que me dijeron ‘¿qué te parece este palo?’. Pero me parece que cuando te dicen las cosas así o las escuchás, no está bueno, pero no creo que haya sido la intención. Por otro lado, convengamos, todos tenemos el derecho de decir lo que queramos, de gritar a los cuatro vientos que estamos felices. Yo estoy feliz de que ella esté contenta, realizada, enamorada...”, sumó Vicuña.

El periodista lo interrumpió para decirle: “pero se había hablado de que a vos te habían molestado, incomodado, esas declaraciones”. El artista aprovechó para aclarar que no se había enojado por las declaraciones de la actriz, sino por una pregunta de Santiago Sposato, el cronista de LAM (América): “no, me molestó que el periodista me diga una cosa fuera de lugar. A veces ustedes también se equivocan, como nosotros”.