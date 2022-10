Züleyha: muere un personaje y se produce un importante giro en la ficción

sábado, 1 de octubre de 2022 00:00

Una muerte provocará un importante giro en la historia de Züleyha, la ficción turca de Telefe. La novela, cuyo título original es Bir Zamanlar Cukurova, tendrá esta semana la salida de un personaje que provocará un cambio inesperado en el pueblo, pero sobre todo en su protagonista: Züleyha.

La serie turca transita momentos muy tensos con la dama de Cukurova lidiando entre sus sentimientos por Hakan y su relación con Fikret, además de una enorme deuda generada por la falta de pago de los impuestos de la mansión Yaman. En este contexto, Züleyha no está sola. Junto a ella se encuentra Lütfiye, una mujer que se convirtió en su pilar, tras perder a sus seres más queridos.

La tía de Fikret no sólo es quien se ocupa de ayudar a llevar adelante las cosas de la mansión sino que también es quien da consejos y orienta a Züleyha. Pero eso rol cambiará en la nueva trama de la historia. Es que a partir de la semana que viene, ese rol lo tendrá con todo el pueblo de Cukurova.

Es que se convertirá en la jefa de Estado del lugar, después de que muera Hasan. Este personaje tuvo distintas intervenciones en la ficción y en la última semana de la serie por Telefe quedó internado en grave estado tras sufrir un infarto. La semana que viene morirá tras no poder superar ese cuadro complejo y su salida de la historia traerá el giro para Lütfiye.

"Era un presidente honesto. No se si habrá alguien como él de nuevo", señalará el grupo de ministros lamentando la muerte de aquel hombre. Luego otra funcionaria recordará que "el presidente era diferente sí, pero Lütfiye Hanim lo reemplazará". "Es una persona honesta, una buena persona", señalará otra funcionaria.

Hace un tiempo, Lütfiye había sido elegida en asamblea como la vicepresidenta de Cukurova detrás de Hasan. Su designación había traído un amplio apoyo de los representantes del pueblo pero también el rechazo de otro grupo. Ahora ella quedará al frente de la gobernación de todo el pueblo y esto generará un importante impacto que se verá con el correr de los días.

Lütfiye es una mujer que le gusta estar ocupada, es cariñosa y de voz suave. Vive sola después de la muerte de su esposo Muzaffer y era hermana mayor de la madre de Fikret, Safiye.

¿Quién es la actriz que interpreta a Lütfiye?

Hülya Darcan es la actriz que da vida al personaje de Lütfiye en "Bir Zamanlar Çukurova", más conocido en Argentina como "Züleyha". La actriz nació el 27 de abril de 1951 en Izmir y cuando solo tenía 16 años quedó tercera en el concurso Ses Magazine Cover Star, una de las revistas más famosas de la época. Como resultado, recibió una oferta del cine.

Compartió el papel principal con Fikret Hakan, Ekrem Bora y Tugay Toksöz en su primera película, Their Weapons Died in Their Hands, y entró al cine.

Se casó con Tanju Korel en 1974 y tuvo 2 hijos: Zeynep y Bergüzar Korel.