Fiebre alta: Onur Tuna confirmó que tiene coronavirus

lunes, 31 de enero de 2022 00:00

Se hizo conocido en Argentina y conquistó los corazones de la mano de Doctor Milagro, por la pantalla de Telefe. Y pese a que hoy no está en la pantalla chica en el país, su nombre sigue generando interés en el público. Se trata de Onur Tuna, quien en la ficción turca se puso en la piel del doctor Ferman en el 2021.

Hoy, en su país de origen, encabeza una de las series más exitosas: Prisionero. Junto a él actúan grandes figuras como Hayal Köseoglu (conocida como Acelia en Doctor Milagro); Melike Ipek Yalova (Mugjan de Züleyha); Seray Kaya (Sirin en Fuerza de Mujer) y Gülçin Hatihan (la "sultana" de Hercai).

Y si bien esta ficción es hoy una de las más vistas, un imprevisto llevó a suspender las grabaciones y a tener a Onur Tuna pasando por un mal momento. Es que el actor confirmó que se contagió de coronavirus y eso lo obligó a aislarse hasta poder superar la enfermedad.

Según publicó el portal turco Gazeteduvar, Onur Tuna atravesó un momento difícil porque al principio los resultados no confirmaban su diagnóstico pese a la suma de síntomas que tenía. “Amigos, no soy corona. Me desperté por la mañana con fiebre alta. Sin embargo, todas mis pruebas han sido negativas”, dijo en un mensaje que compartió con sus seguidores.

Al principio comenzó como si fuera un resfrío pero la condición se complicó y lo llevó a decidir volver a hacer la prueba en el hospital para corroborar su diagnóstico. Sin embargo, la última prueba de coronavirus dio positivo.

"Volveré pronto, gracias a todos", escribió una vez que recibió el resultado.

En la última semana de diciembre, la ficción superó a todos sus otros rivales y se convirtió en el ganador de la noche. A principios de enero, se generaron problemas en el elenco y el set por el coronavirus. Por ello, la ficción tuvo que ser suspendida y el quinto episodio se hizo esperar.