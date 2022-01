Züleyha Tierra Amarga: avances del capítulo de este lunes

lunes, 31 de enero de 2022 00:00

Nuevos enfrentamientos y la promesa de la paz truncada, se vivirán esta semana en la novela turca Züleyha. La ficción de las tardes de Telefe, transita situaciones en los que la verdad quedará revelada a todo Çukurova.

La semana pasada, el pequeño estuvo al borde de la muerte después de que jugara con un arma de fuego y ésta se disparara mientras Demir y Yilmaz discutían sobre la paternidad. Ese hecho generó una ola de rumores en todo el pueblo y por eso Demir decidió decir quién es el verdadero padre de Adnan ante la prensa.

En el capítulo de este lunes, Demir confesará que él es el verdadero padre del niño. "La única verdad acá es que Adnan es mi hijo. Sí Yilmaz, puedes ser el padre biológico pero yo soy el verdadero padre. Arriesgaría mi propia vida por él", señalará Demir a lo que Yilmaz refutará: "entonces tengo que agradecerte que no hayas arrojado a la calle a Zuleyha estando embarazada y sin que yo lo supiera y ¿después de haber matado por ella?".

Luego la pelea por la paternidad del niño se encrudecerá con las palabras. "Deja de hablar como si no hubieras pecado. Si me hubieras dicho que Züleyha no era tu hermana, ni la hubiera mirado. Quisiera que esto no hubiera pasado. Pero ninguno de los dos podemos hacer nada, no podemos reescribir el pasado. Frente a todo Cucurova ofrezco la paz. Prometo vivir en paz sin la hostilidad de todos".

Luego Yilmaz tomará a Adnan en sus brazos y se lo llevó sin avisar a nadie. Toda la responsabilidad de Demir por el "secuestro de su hijo" caerá sobre Gülten: "harías cualquier cosa por Yilmaz. ¿Cuántas veces me traicionaste? Se lo entregaste a Yilmaz. Haré que pagues por esto. No te saldrás con la tuya".

¿Qué pasará este lunes?, ¿Demir se enfrentará con armas con Yilmaz?, ¿y Zuleyha?