Un conocido conductor de TV tiene coronavirus y su hija lo mandó "a dormir al auto"

miércoles, 26 de enero de 2022 14:56

Pablo Marcovsky, conductor de "Me Gusta el Domingo" por Canal 9, y con una amplia trayectoria en la TV, contó una anécdota que lo usuarios de Twitter no dejaron pasar inadvertida.

"Di Covid positivo hace un par de días", destacó Pablo que a principios de mes compartió orgulloso que había completado su esquema de vacunación.

"Emilia (6) se entera y me dice un poco angustiada "Pa, no quiero que te pase nada malo", "Tranquila hija, estoy vacunado", "Qué bueno… y por las dudas por qué no te vas a vivir al auto hasta que se te pase?" I’m ready my lord", cerró su mensaje.

Los seguidores dispararon los "Me gusta" que superaron los 600 en poco tiempo y los comentarios destacaron lo ocurrente y "pragmática" actitud de la pequeña.