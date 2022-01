Con una dulce sorpresa, descolocaron a Nico Peralta de "Cortá por Lozano"

martes, 25 de enero de 2022 14:28

Nico Peralta se llevó una gran sorpresa cuando estaba grabando un móvil para "Cortá por Lozano", en Telefe. Tan impactado quedó que compartió el momento en sus redes y lo que pudo saber del inesperado protagonista.

"Hoy estaba al aire en @CortaPorLozano @telefe con mis rollers y me pasó esto. Después de esa sorpresa inesperada al aire, me quedé pensando. Qué lindo sería el mundo con más pibes como éste, que se dedica a regalar golosinas y hacer el bien, ¿no?", dijo el periodista de espectáculos.

Hoy estaba al aire en @CortaPorLozano @telefe con mis rollers y me pasó esto.

Después de esa sorpresa inesperada al aire, me quedé pensando. Qué lindo sería el mundo con más pibes como éste, que se dedica a regalar golosinas y hacer el bien, ¿no? ?uD83DuDE0AuD83CuDF89 pic.twitter.com/CUHzbcuRVP — Nicolás Peralta (@peralta_nico) January 24, 2022

En el video se ve cómo un joven se le acerca para saludarlo con el choque de puño y al abrir su mano, había un bombón. Rápidamente se alejó y pidió disculpas por interrumpir al equipo que no ocultó sus gestos de sorpresa.

"Estábamos en vivo en @cortaxlozanofan y de repente irrumpió un chico buena onda que me regaló un bombón. Se llama @diegollamazaresok, parece que se dedica a sorprender a gente en la calle con golosinas y hoy me tocó a mí. Me alegró el momento y me dejó pensando: qué lindo sería el mundo con más personas que hagan bien a los demás, ¿no?", agregó en Instagram.

¡Qué buen gesto!