¿"Fugitiva" y "Soñar contigo" llegan a la TV argentina en enero?

lunes, 17 de enero de 2022 17:02

Aunque una fecha aproximada sonaba para una de ellas, hay quienes se ilusionan que sea para ambas. Las nuevas series turcas a las que apuesta Telefe siguen siendo promocionadas con "Muy pronto" pero en las redes sueñan que ambas inyecten aire fresco a la grilla en el caluroso verano. Se trata de "Soñar Contigo" y de "Fugitiva", dos historias potentes, una en tono de comedia romántica y la otra, a puro drama.

Para poder potenciar a "Masterchef Celebrity", la elegida sería "Fugitiva" que podría ocupar el horario de la previa de "Por el Mundo". El día de estreno probable es el 24 de enero pero el canal no ha confirmado nada aún. Mientras que "Pájaro Soñador" llegaría más adelante e ingresaría en el horario de "Dulce Ambición", a la que le restan 20 capítulos.

"Soñar contigo", también conocida como "Pájaro Soñador" se trata de una ficción de 51 capítulos originales, de más de 2 horas cada uno.

La novela turca, protagonizada por Demet Özdemir como Sanem Aydin Divit y Can Yaman como Can Divit, se emitió originalmente en Turquía entre el 2018 y 2019 y ya comenzó a ser promocionada en la Argentina por Telefe. La trama cuenta con dos personajes principales que son Sanem Aydin Divit (interpretada por Demet Özdemir) y Can Divit (Can Yaman). Pero, como en toda serie, también hay personajes secundarios que cobran importante relevancia en la historia.

La historia gira en torno a Sanem Aydin, una joven de un barrio humilde de Estambul que sueña con ser escritora y vivir en las islas Galápagos. Cuando su familia le hace creer que la entregarán en matrimonio a su vecino Muzaffer si no encuentra empleo estable, comienza a trabajar en una importante agencia de publicidad llamada Fikri Harika gracias a su hermana Leyla, que es la secretaria de Emre Divit, hijo del dueño.

Por otro lado, Can Divit, el hermano mayor de Emre, es un fotógrafo de espíritu libre y fama mundial que regresa para la fiesta de aniversario de la empresa. Allí, le revelan que su padre tiene una grave enfermedad, su padre le encarga que dirija la empresa y que encuentre al topo que está ayudando a su competidora Aylin. Can no tiene más remedio que aceptar, despertando la envidia de Emre, el verdadero topo de la empresa, además de amante y socio secreto de Aylin.

"Fugitiva" está protagonizada por IIrem Helvacioglu (Nefes), Ulas Tuna Astepe (Thair), Sinan Tuzcu y Öykü Gürman.

Nefes es una chica de origen humilde que vive cautiva junto a su hijo en la mansión de su marido: un poderoso hombre de negocios que la maltrata constantemente. Un día, harta de su vida actual y después de muchos intentos, ella y su hijo consiguen escapar en el coche de un invitado: Tahir. Momento en el que empieza una periplo amoroso entre ambos. Un amor que no estará exento de dificultades.

¿Conseguirán Nefes y Tahir perpetuar su amor? ¿Podrá alejarse de su malvado marido? Sin duda, una trama atrapante.