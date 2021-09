Doctor Milagro: Tanju y la confesión menos esperada a Beliz

miércoles, 29 de septiembre de 2021 00:00

Doctor Milagro atrapa a la audiencia todas las noches por la pantalla de Telefe. Capítulo a capítulo, la ficción turca cruza distintas historias que cautivan. Una de estas es la que viene de la mano de Beliz y Ferman, quienes en toda la novela tuvieron una relación de idas y vueltas. Pero ahora, el personaje menos pensado comenzó a tomar fuerza y su avance hizo que el fandom lo mirara con otros ojos.

Se trata de Tanju quien empezó a mostrar un perfil más dulce, simpático y carismático. Esa imagen viene de la mano del cambio que sufrió en el nivel de jerarquía y su objetivo parece ser el de la conquista de Beliz, la dueña de la mitad de las acciones del hotel Berhayat.

En este escenario es que esta semana se vivirá una situación clave que determinará el avance de la relación entre los dos. Es que él decidió confesarle lo que siente y revelar lo que dicta su corazón. Si bien la confesión se fue dando de a poco en diferentes situaciones, una será la más fuerte y reveladora.

El pasado lunes se vio cómo en el baile de máscaras, él le dejó entrever que algo le estaba pasando por ella. Y este miércoles se dará un nuevo paso adelante en este camino. Se dará en el momento que le muestra su pasión por las motos y la invita a vivir una experiencia inigualable junto a él y que nunca antes la había sentido.

"¿Por qué tienes tantos perjuicios sobre mi?, ¿qué tiene que tenga una motocicleta?, ¿por qué no puedo tener una? de hecho la tuve desde que tenía 20 años", lanzó Tanju él al ver la cara de sorpresa de ella cuando aparece manejando una.

Luego el cirujano lanzó: "crees que me conoces muy bien pero te equivocas, son muchas las cosas que desconoces de mi, y si miraras con cuidado te darías cuenta... pero con mucho cuidado... te entiendo bien, hemos estado jugando al gato y al ratón".

Pero la declaración del galán no quedará ahí y después de vivir ella un "viaje" en moto con él, ambos compartirán un postre que la pondrá a ella en alerta. "¿Qué me estás haciendo?", le lanzará Beliz pero él le rematará: "¿que es lo que tu me estás haciendo?".

En "Doctor Milagro el Adelanto", que se vio el pasado domingo, se pudo escuchar de boca de él la revelación de lo que siente. Esa confesión fue contundente y determinante: "Se lo que hago Beliz, y no tienes de qué preocuparte. No estoy enamorado de tí si es lo que te preocupa, sí me sentí interesado. Debo confesar que me gusta pero no se que podría pasar. No solo por tí sino también por mi. Nos hemos conocido por muchos años pero nunca me habías interesado de esa forma. Aunque es algo que me gusta. No se qué pasará o habría pasado. Y no importa porque yo te quiero más como persona. Eso es lo que yo siento por tí. Beliz estoy bien con lo que sea que sientas tú, pero piensalo como una probabilidad, ¿quieres? tal vez algo pase pero no lo sabemos".

¿Cómo reaccionó ella ante tal confesión? la respuesta sorprenderá a todos y habrá que esperar a lo que se verá entre este miércoles y el jueves.