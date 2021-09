Hercai: el deseo va en aumento en el capítulo de este miércoles

miércoles, 29 de septiembre de 2021 00:18

La historia de Reyyan y Miran va transitando caminos desconocidos pasando del odio y venganza al amor. Hercai, estrenó hace poco más de un mes y su historia ya logró atrapar a la teleaudiencia. Este martes ambos se fundieron en un abrazo, después de que la vida de ella quedara en riesgo al ser sorprendida mientras dormía por Gönül que intentó asesinarla.

Pero él apareció en la noche y no solo la rescató sino pasó la noche con ella de una manera muy especial. Pese a su rechazo, le dio la contención que necesitaba en ese momento. "No te dejaré sola", le señaló él a lo que ella lanzó: "¿te quedarás conmigo?, no me quedaré en el mismo cuarto que tú". En ese momento él decide dejarla sola en la habitación y cuidarla desde afuera. Con la puerta separándolos a ambos, mantienen una charla en la que ella le pregunta por qué hace todo esto y él le confiesa que es para protegerla y para que nadie la lastime.

Pero el abrazo no quedó al margen y en él va generando cada vez más su efecto. Si bien ella se resiste a quererlo, de a poco lo mira con otros ojos y va cayendo nuevamente en el amor que tuvo en algún momento por él.

En el capítulo de este miércoles los deseo nuevamente se ponen en juego, y un abrazo vuelve a unirlos, alimentando en él un sentimiento que nunca pensó tener por ella. "¿Por qué sigo cautiva en esta casa? con tu abuela, con tu madre y con todos, ¿por qué diablos quieres seguir humillándome?", le preguntó Reyyan y teniéndola frente a frente, cara a cara, la desafía y él le pregunta si realmente quiere saber el motivo.

Él sabe que está sufriendo y ya no quiere que el dolor se siga apoderando de ella. Por eso tomará una decisión: llevarla con su hermana un rato para que pueda abrazarla en el difícil momento que atraviesa de salud. Sin embargo eso es un riesgo que forma parte de una trampa que le tendió Yaren y que podría terminar mal pero él no lo sabe.

"Te llevaré con tu hermana", le prometió Miran a Reyyan y eso impulsó en ella que se fundiera en un fuerte abrazo, expresando su inmensa alegría de una forma que a él lo moviliza. "Gracias, muchas gracias. Los extraño tanto", destacó mientras él deja que el afecto fluya.

En este contexto, él ya siente que el amor por ella va más allá pero no lo quiere reconocer. Lo que sí sabe es que no quiere verla sufrir y por eso hará una dura advertencia a todos los de la mansión: no más humillación. "De ahora en adelante nadie hablará con Reyyan, ni una sola palabra, no quiero comentarios respecto de ella, que todos se den por enterado. No quiero que nadie le diga que estamos casados. No importa quien se lo diga, te culparé a ti Gönül y les juro como que me llamo Miran que me divorciaré de tí si pensarlo".

De a poco el deseo va surgiendo entre ambos aunque se resisten a aceptar los sentimientos sinceros.

¿Qué pasará cuando Reyyan se reencuentre con su hermana?, ¿cuál es la trampa que le tendieron?