Züleyha, Tierra Amarga: avances del paralizante capítulo de este miércoles 29

miércoles, 29 de septiembre de 2021 00:00

Una pelea a muerte quedó más que clara en "Züleyha Tierra Amarga". Pese al intento de reconciliación entre los Yaman y los Akkaya, el conflicto por las tierras y, por supuesto, por el amor de Züleyha echó por tierra cualquier posibilidad de una tregua.

En el capítulo de este miércoles, Hünkar inquietará a Züleyha tras el pedido a Demir que jurara sobre las Santas Escrituras que no disparará a nadie, después del incidente en lo de los Akkaya. "Es por Yilmaz, ¿cierto? Es por eso que hiciste jurar a Demir. Sólo por Yilmaz. Tienes miedo que Demir no controle su ira y le haga algo malo. ¿Estás muerta de miedo, verdad?"

Noticias Relacionadas En noviembre, tres estrenos coparán las noches de Telefe

La joven, queriendo esquivar el conflicto, reacciona: "realmente no quier hablar con usted". Pero su suegra sigue aumentando la tensión: "tal vez Demir esté ciego pero yo pude verlo todo. Y pude verlo también cuando estabas bailando con Demir en el club. Vi cuál era tu intención".

Visiblemente molesta, Züleyha expresa: "¿qué es lo que quiere decir ahora?". Hünkar no vacila: "digo que dejes a Yilmaz tranquilo. Ahora él es un hombre casado; va a ser padre. Te ordeno que los dejes en paz; que ya no esperes nada".

La joven, al borde de las lágrimas, dispara: "ya no tengo esperanzas". Su enemiga en casa asegura que "tal vez Demir caiga en tu actuación absurda de esposa amorosa, pero yo no lo haré".

Además de Züleyha, quien también se siente acorralado es Gaffur. Es que Hatip le exige que le pague la deuda que contrajo, tras el presunto robo de dinero. "¿Cómo me vas a pagar? Porque no habrás pensado que te di ese dinero por pura caridad, ¿verdad?", le dice el vengativo empresario. El excapataz de los Yaman le responde que le pagará de la manera que pueda, a lo que Hatip se niega ya que no quiere "dinero a plazos".

"Ya veré qué favor me haces para dañar a la señora Hünkar", se sincera y Gaffur, explota ya que no quiere perjudicarla. Pero Hatip tiene las riendas de la situación: "5000... El plan es este: o me das 5000 en dos días o iré directamente con la señora Hünkar para decirle lo que sucedió".

El esposo de Saniye le suplica que no lo haga de ningún modo: "¡se lo ruego! ¡Me van a exiliar de Cucurova? Me van a matar". "Entonces, me pagarás esa deuda", sentencia Hatip.

Mientras que el momento más tenso llegará con Yilmaz y Müjgan. La pareja asistirá a un control médico y ella asegura que tiene mucho miedo: "¿Qué pasa si no lo escuchamos (al bebé)?". Pese a que la médica quiere tranquilizarla, al revisarla parece que no tiene buenas noticias. ¿Seguirá en curso su embarazo?