Hercai: la verdad saldrá a la luz este lunes, en un capítulo marcado por un intento de asesinato

lunes, 27 de septiembre de 2021 00:00

Este lunes la verdad saldrá a la luz en Hercai, la ficción turca de las tardes de Telefe. La novela atraviesa momentos muy tensos con Reyyan escudada en la mansión de Miran, para evitar ser asesinada por su abuelo, pero con la familia de él rechazándola todo el tiempo.

En el capítulo del viernes pasado, una verdad se revelaba tímidamente y con la promesa de que no saldría a la luz. Firat confirmaba a Yaren que Miran no se podía casar con Reyyan porque él ya había contraído matrimonio con otra mujer. "Miran tampoco está feliz, está casado con Gönül. Nadie sabe de esto y nadie lo sabrá", indicó en una charla de café el mejor amigo del galán.

Sin embargo, ese secreto no quedó oculto y se develó para toda la familia Sadoglu, lo que alimentó más el deseo de venganza. "Miran está casado, está casado con otra. Ese hombre tiene esposa, que es esa mujer que trajo presentando como su hermana. Es su esposa y ahora tiene a Reyyan encerrada en su mansión", lanzó la tía de Reyyan quien despertó la ira de su madre, que quiere rescatarla sea como sea.

Por su parte, Reyyan se encuentra encerrada en la habitación de Miran y allí le recrimina por qué no la deja salir en libertad. "Mi papá no me dejó a cargo tuyo, me encomendó a Dios", lanzó a lo que él respondió sabiendo que afuera la busca la gente de su abuelo para matarla: "seré yo quien va a protegerte".

"Ellos me aman, mi primo Azat vendrá por mi", agregó a lo que él descartó sin vueltas: "él no vendrá acá. No tienes nadie más que a mi".

Pero ella no concibe lo que él le dice y está segura que estar a su lado es lo peor que le puede pasar. "Tú no eres nada para mi, eres lo mismo que no tener a nadie en el mundo. Eres el hombre más cruel que haya visto en mi vida", agregó.

Y cuando él se va, la joven se pondrá cara a cara con la muerte. Es que al momento de dormir, ingresa Gönül con clara intención de matarla. Al verla descansando en la cama, le jura su sentencia y trata de asficciarla con una almohada. "Muere, porque así podré encontrar la paz. Muere para que yo pueda vivir", lanzó mientras intenta quitarle la vida.

Sin embargo, sucederá lo que ella menos esperaba... ¿quién la salva? Habrá que estar atentos al capítulo de este lunes, el primero de una semana que promete ser apasionante.