La hija de Karina "La Princesita" y El Polaco, tomó una sorpresiva decisión

sábado, 25 de septiembre de 2021 10:57

En medio de su exitosa carrera y sus logros constantes, la cantante argentina Karina "La Princesita", reveló detalles de la decisión que tomó su hija Sol, que tiene junto a El Polaco, y confirmó que trabaja para para ayudarla a la lograr lo que busca.

La artista pasó por Implacables (El Nueve), y después de varias apariciones de la adolescente en televisión, donde demostró haber heredado el don de sus padres para el canto, dijo que decidió irse del país.

"Ella sabe que termina la secundaria y se quiere ir a estudiar afuera... Así que, parte de lo que yo trabajo es para que ella tenga con qué ir para cumplir sus sueños... ¡Claramente la apoyo!”, expresó, orgullosa de lo que su hija ya le habría manifestado. "Mi hija desde chiquita tiene las cosas bastante claras", la elogió su mamá.

Más allá de las confesiones de Sol, Karina contó respecto a su propia carrera, que a pesar de la flexibilización y habilitación de uevas actividades, aún no comenzará con shows en vivo. "Está bueno tratar de empezar a mover un poco, tal vez no sirve tanto porque hay bandas como la mía, que para hacer un show tenemos mucho gasto de staff, de técnicos... La verdad es que no nos cierra directamente", cerró.