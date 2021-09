Años después de su estreno, mirá cómo están hoy los actores de Hercai

sábado, 25 de septiembre de 2021 00:00

Hercai, la recientemente incorporada novela turca a la grilla de Telefe, avanza a pasos agigantados, aganándose cada vez más audiencia en Argentina, al igual que las demás narrativas de aquel país, que sin dudas han sabido calar hondo en la audiencia.

Si bien por el canal de las pelotas comenzó a emitirse este mes, al final Fuerza de Mujer y posteriormente Guerra de Rosas, en su país de origen el estreno fue el 15 de marzo de 2019 y el último capítulo se emitió el 25 de abril de 2021, tras grabar un total de tres temporadas divididas en 69 episodios.

Este viernes, pudo verse cómo comenzó la venganza más fuerte de la abuela. La mujer le advirtió a su nieto que su amada no está perdonada y le adelantó a Gönül que no se deberá meter para que la venganza que tiene planificada pueda progresar.

"No debiste humillarla en público. Nuestra venganza ya fue quebrada", le recriminará Miran a su abuela en el capítulo de este viernes. Pero ella le aclarará: "su destino era morir quemada, gracias a mi sigue viviendo... dime no fue así como planeamos nuestra venganza. La idea era dañarla como ellos hicieron con tus padres, no te hagas el ofendido ahora".

La serie tiene como protagonistas a Akin Akinozu, en el papel de Miran Aslanbey, quien a lo largo de los años ha sabido mantener su apariencia, mientras que muchos de sus compañeros han cambiado de look de manera drástica tras el final del rodaje.

Una de ellas es Ebru Sahin, quien interpreta a Reyyan Sadoglu. La bella joven de cabello rizado en la telenovela, ahora luce una larga cabellera color castaña, con algunas mechas más claras. Generalmente sus looks se caracterizan por tener prendas sueltas y jeans ajustados, vestidos cortos y ser muy casual en sus outfits.

Ayda Aksel, quien aparece en el papel de Azize, se muestra de lo más divertida en redes sociales y sus looks reflejan ese estado de bienestar. La actriz se ha mostrado con diferentes apariencias, dejando en claro que muchos estilan le quedan bien.

Por su parte, Duygu Yetis en el piel de Elif Aslanbey, también ha sorprendido con radicales cambios. En su vida real, la joven no se preocupa por mostrarse en redes sociales al natural, lejos de las detalladas y perfectas producciones, acercándose así a sus seguidores.