Bake Off Argentina: quién es Facundo, el galán nadador que enamora en redes sociales

sábado, 18 de septiembre de 2021 00:00

"Una cosa es verlo en la tele y la otra es estar acá, es muy lindo", con esa frase tuvo su primera aparición Facundo Tarditti, el participante de 25 años, el estudiante de Ingeniería Industrial en Bake Off Argentina. El rubio se sometió por primera vez el lunes pasado al reality de pastelería en busca de ser "El mejor pastelero" y desde un primer momento conquistó a la cámara.

El aspirante a pastelero contó en el primer capítulo que cuando estaba haciendo la gelatina, se nubló en la receta y fue Damian Betular quien apareció para ayudarlo. "En ese momento veo a Dolly y a Beltular", dice mientras se reproducían las imágenes.

La pregunta de Dolly lo introdujo a su pasado y fue cuando el joven contó un poco más de su vida. "Desde muy chico me dediqué a nadar en pileta y de grande me lancé a nadar en aguas abiertas", reveló. En esa temática fue que decidió pasar su primera torta y la hizo en forma de mar, junto con olas y colores característicos.

Cómplice de Dolly, a Damián Betular le atrajo la propuesta del participante y no dudó en demostrarlo con sus carcterísticos gestos. "Todo lo que querés hacer lleva tiempo, así que pone primera", le recomendó Betular para ayudarlo a que tenga una buena performance.

Casi al finalizar la prueba, Facundo terminó en una buena amistad con otro de los competidores, Gino, quien divirtió con su buen humor y con quien demostró tener gran afinidad. Ambos terminaron trabajando en la misma mesada y ayudándose el uno al otro. "Vino Facundo y me dijo '¿Querés que te ayude?' y le dije 'pero por favor, cuatro manos trabajan mejor que dos", reveló el cordobés.

"¡Vamos el interior, carajo! ¡Vamos Córdoba!" se los escuchó decir a los participantes que se mostraron divertidos ante la atenta y seria mirada de la conductora Paula Cháves. "Están de boliche ahí, chicos... ¡vamos! ¿Qué hacen?", les cuestionó Cháves a lo que respondieron "estamos cuarteteando". Todo muy divertido para ellos.

Lo cierto es que minutos después, al momento de comenzar con la presentación de sus tortas, el primero en pasar fue Facundo, quien presentó una deliciosa y atractiva propuesta de playa y verano. "Primero que todo me recuerda a las competencias en aguas abiertas y también me gusta mucho lo que es la playa y compartir en familia... pero más que todo por natación que es lo que más amo hacer", reveló Facundo al justificar su elección para la propuesta.

Además dijo tener "bastantes medallas", a lo que Betular tomó para redoblar "vamos a ver si es olímpica la torta". "Me gusta mucho la decoración, el cangrejo es un poco simpático (...)", le dijo aunque "lo golpeó" al decirle que no había tamizado las semillas de la pulpa y las detesta. Fue entonces que Facundo no se aguantó y con la simpatía que lo representa, lanzó "la p* madre". Sin embargo su primer día terminó con "fue un muy primer intento".