Züleyha Tierra Amarga: esto pasó en un tensa semana

sábado, 18 de septiembre de 2021 00:00

Zuleyha Tierra Amarga avanza en la pantalla de Telefe y cada vez gana más seguidores con su atrapante historia entre la joven Züleyha y Yilmaz, amor que se ve imposibilitado por la presencia de otros personajes como Demir, pareja actual de la protagonista quien todavía no se entera que su hijo Adnan no es suyo.

De esta manera, durante la semana del 13 al 17 de septiembre se vivieron fuertes momentos que ayudaron a la serie a mantenerse entre una de las más vistas de la pantalla chica en Argentina. El lunes pudo verse cómo la sirvienta Gulten le hizo una fuerte declaración a Yilmaz, sobre Zuleyha y el joven se sorprendió con lo que escuchó.

“Si no me volvieras a hablar tendrías toda la razón”, le dice Gulten a Yilmaz en un rincón de la hacienda de Demir, sumida en lágrimas. “Gulten, dime qué me quieres decir”, le apela él. “La primera vez que estuviste en la cárcel Zuleyha te escribió muchas cartas, Yilmaz… me las dio, me pidió que te las diera pero no lo hice. Es culpa mía”, reveló con gran angustia.

Sin embargo, todo estalla cuando decide echar a Saniye y Gaffur que, sin embargo, seguirán siendo protegidos de Hünkar. Pese al enojo de la empleada más fiel de la mujer, insiste: "yo te eduqué y te vestí de novia. Sólo se irán de esta casa, no se preocupen. Demir y Züleyha no deben verlos por un tiempo. Cuando sea el momento volverán. Tengan paciencia".

Y Hünkar agrega: "cuando nazca mi nieto, veremos quien se queda en la mansión. Los necesito a ambos. Saniye eres mi mejor aliada. Sólo confío en tí".

El miércoles 15 de septiembre se conoció que Demir sigue en su plan de reconquistar a Züleyha aunque eso lo lleve a fracturar cada vez más la relación con su madre Hünkar. El despido de Saniye y Gaffur significan un momento de tensión entre ellos y Züleyha decide escuchar a Gülten, que valora a su cuñada por haberla protegido desde que quedó huérfana.

Mientras que Züleyha avanza en su decisión de escapar con Yilmaz que no puede dejar de pensar en lo que le dijo a Züleyha en su encuentro en las afueras de la mansión: "no tengo paciencia ni fuerzas. Solo contigo me siento con vida. Sin tí, no podré vivir. Seré un padre para Adnan y tu bebé. Sólo tienes que aceptar. No temas. Mientras mi corazón siga latiendo, te voy a proteger".

Posteriormente y ya sin dudarlo, él prepara todo para escapar con su amor y ya tiene su pasaporte listo y pasajes de avión en primera clase. Ahora, debe definir qué hará frente a Müjgan tras el pedido de su padrino Fekeli: "busca la manera de dejar a Müjgan sin destruirla. No lastimes el gentil corazón de Müjgan. Haz lo necesario en el momento adecuado". Todo eso mientras Demir discute con Hünkar por la decisión de Züleyha de perdonar a Saniye y Gaffur y permitir que regresen a sus trabajos.

Pero el verdadero giro se dio cuando Demir y su abogado son convocados por la fiscal para comunicarles que gendarmes hallaron el arma que mató a Cengaver, pero las huellas encontradas no corresponden a nadie con antecedentes penales. ¿Podrán dar con Hatip?

Finalizando la semana, Hünkar sabe que Gülten está ayudando a la joven y que su salida en auto con Adnan fue con intenciones de escapar. Es por eso que la amiga y empleada de Züleyha fue a buscar a Yilmaz para saber por qué no llegó al punto de encuentro para poder escapar a Alemania.

Su esposa quiere que estén más unidos durante el embarazo aunque presiente que está enamorado de Züleyha: "hoy es tu día libre. Podríamos pasarlo juntos. Quizás salir a pasear en el auto. No importa dónde", propone. Por otro lado, la protagonista sesconoce que Müjgan está embarazada y que Yilmaz está impactado por la noticia y dolido por no haber tenido hijos con Züleyha. Y es que aún no sabe del vínculo que lo une a Adnan.

Tras los duros momentos, Fekeli le da un consejo doloroso a Yilmaz: "no puedes vencer al destino. Nadie puede enfrentarse al destino porque si lo intentas vas a salir perdiendo. Haz lo que hice yo ahijado. Guarda tu corazón en una caja y olvida lo que es amar. Será lo mejor para tí".