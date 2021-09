Doctor Milagro: tras la muerte de Adil, Reha Özcan publicó un emotivo mensaje de despedida

sábado, 18 de septiembre de 2021 00:00

La historia de Doctor Milagro vivió uno de sus momentos más duros en la narrativa cuando en los últimos capítulos el doctor Adil murió dando su vida por Alí. El querido médico se interpuso entre un asesino y su amado pupilo a quien crió como su propio hijo y recibió dos impactos de bala que no pudo resistir.

Fue el propio Alí quien hizo todo lo que estaba a su alcance, y más, para salvarle la vida a su padre del corazón aunque los intentos por reanimarlo fueron en vano. La escena conmovió a todo el fandom argentino que lo vio pro primera vez aunque en Turquía se emitió hace meses atrás.

"Recuerda esto, vine a este mundo por nada si pierdes el amor de tu vida y si te lamentas más de lo que amas. Ay hijo, escucha, nos encontramos uno a otro en este mundo y nadie nunca puede quitarme eso. Miralo por el lado bueno, podemos abrazarnos, ahora que estoy muerto podemos", fueron las últimas palabras del guión del actor Reha Ozcan dejó quien se puso en la piel de Adil y se las dijo al protagonista de la historia a través de su alma.

La tristeza y las lágrimas no tardaron en llegar en los televidentes que noche a noche siguen la historia a través de la pantalla de Telefe, aunque no fueron los únicos ya que el propio actor contó cómo vivió su salida de la historia y volvió a emocionar. "Es muy difícil ser justo, especialmente en este mundo de fondo. Me enamoré de Ali para que pudiera cobrar vida. Adil murió, pero ahora es tu turno. Dale a cada uno otros el amor que necesitas para ser justo, porque en este mundo hay muchos Ali, incluido Ali. Ayudar es la regla más básica de respeto. La bondad salva al mundo. Escapemos juntos a la bondad", escribió Reha.

En ese escenario de despedida, agregó: "Les agradezco la confianza que han depositado en mí. Me gustaría agradecer a todos los que me hicieron interpretar a este personaje en 'Doctor Milagro'. Aunque estoy triste por dejar un gran equipo, mañana será un día hermoso. Adiós por ahora, encuentro en el mundo de un nuevo personaje ".

Sin embargo eso no fue todo ya que tras este jueves en la noche, cuando el capítulo de su muerte se emitió en Argentina, Reha buen seguidor y admirador de nuestro país como muchas veces lo ha demostrado, dejó un tierno mensaje para los seguidores que mantiene al otro lado de país de origen. "Muchas gracias Argentina", escribió a través de su cuenta de Twitter junto a una captura de pantalla con las menciones que lo posicionaron como Trending Topic.

Así fue el detrás de escena de la salida de Reha -el Doctor Adil- tras finalizar el rodaje del capítulo de su muerte:

Después de la emisión del capítulo este jueves en la noche, desde el fandom de Argentina compartieron el tierno video del detrás de escena del final del rodaje del conmovedor episodio, donde se vio que sus compañeros le dieron una calurosa despedida y le regalaron dos tortas.

En ese momento, por unos breves segundos puede verse la emoción del propio Reha y de su compañero Taner Olmez (Alí) quien lo ayuda a incorporarse de la cama, con la emoción plasmada en su rostro.