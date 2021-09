Rating: cómo le fue a cada canal frente a las Elecciones

lunes, 13 de septiembre de 2021 00:00

Mientras pasadas las 21.30 aparecieron los primeros datos oficiales del escrutinio y el adelanto de la novela turca “Doctor Milagro” llevaba a Telefe al podio de lo más visto de la noche con 8.8 puntos, los canales de noticias más vistos en la cobertura de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias de hoy eran C5N con 7.5 puntos y LN+ con 5.6, según Ibope Kantar Media.

A las 21.30, desde el centro de cómputos, el Ministro del Interior Eduardo “Wado” de Predo dio los primeros datos oficiales con más del 60% de las mesas escrutadas a nivel nacional. Ocho minutos después, cuando aparecieron los primeros datos oficiales, al podio de las tres primeras pantallas de la noche lo siguen TN con 5.2, eltrece con 4.6 y América con 4.6.

A las 22.06 cuando María Eugenia Vidal, precandidata ganadora en Provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio la televisión abierta sumaba 18.3 puntos y los noticieros de cable 22.

La señal C5N seguía siendo lo más visto con 7.8 puntos seguido por Telefe con “Trato hecho” con 6.2, LN+ 5.2 y TN 5.1.

Y veinte minutos después, el enérgico discurso de Javier Milei, referente de la tercera fuerza favorita de la Ciudad que llamó a “despertar a los leones” mantuvo 7.4 puntos en C5N; 7 para Telefe (con “Trato hecho”), LN+ 3.9 y 4.3 para TN.

“Histórica votación en pandemia”, “Argentina vota entre dos modelos”, “La veda que no fue: la oposición sin límite”, “Así cambia el país”, “Córdoba: amarillos arriba”. “Optimismo en el oficialismo” eran algunas de las conclusiones plasmadas en forma de videograph que develan las tendencias de cada señal minutos antes de las 18.

A las seis, mientras los móviles advertían demoras en el cierre de los comicios por la lentitud que imprimió el protocolo y aún quedaba mucha gente por votar, el único canal que se atrevió a compartir tendencias fue TN, muchas de las cuales no se cumplieron.

Sin números ni precisiones, desde el especial electoral a cargo de Marcelo Bonelli, Diego Leuco, Luciana Geuna y Nicolás Wiñazki advirtieron: “Amplia Victoria de Juntos por el cambio en Capital Federal”, “Santili primero, Manes segundo”, “Tercera fuerza Milei”, “Buenos Aires gana Tolosa Paz entre 4 y 8 puntos por encima”.

“Yo no creo que haya sorpresas”, dijo Antonio Laje, al frente de “El País Elige” por la pantalla de América, especial que conduce junto a Luis Novaresio con la participación de, Maximiliano Montenegro, Marcela Pagano, Mariana Contartessi, Javier Calvo y Ramon Indart.

Mientras, desde Costa Salguero, el móvil muestra el búnker en versión pandemia: barbijo, sujeto al clima, con sillas al aire libre con 2 metros de distancia entre sí, ubicadas frente a un escenario.

“Si llueve no va a haber festejos -dice el movilero- si no llueve no habrá globos ni nada, todo modesto sin grandes alardes y festejos como solíamos ver”.

Poco antes de las 20, cuando todavía faltaba un hora y medio para conocer los resultados parciales, en TN recorrieron las rarezas de la “jornada histórica”: el hombre que en Jujuy fue a votar con poncho, jeans y máscara de coronavirus; el candidato Mario Adrián Gabaglio, segunda ubicación en la lista del Partido Renovador Federal porteño que emitió su voto vestido de payaso (igual que como está en la boleta) y en Nordelta alguien fue a votar con disfraz de carpincho.