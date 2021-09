Doctor Milagro, Segunda Temporada: "no funcionó", la dura carta que apareció de Ferda

miércoles, 1 de septiembre de 2021 00:00

La historia de Doctor Milagro, suma noche a noche nuevas tramas que van atrapando a los seguidores. Si bien la historia central está dada en Ali Vefa (Taner Ölmez), el joven médico con autismo y síndrome del sabio, hay otras tramas que lograr captar la atención y despertar diferentes pasiones.

Hace unos días uno de sus personajes más queridos, Ferda (Seda Bakan), dejó el hospital Berhayat y su salida generó un gran revuelo en el fandom. Es que había logrado ganarse el corazón de los seguidores y para muchos se convirtió en la persona que podría haber llegado a conquistar el corazón del doctor Ferman (Onur Tuna), tras su alejamiento de Beliz (Hazal Türesan).

La joven médica se fue del nosocomio sin decirle nada a nadie, ni siquiera a su padre, Adil (Reha Özcan), quien pensó que cubría una guardia en la noche. Sin embargo, ella aprovechó para tomar su pasaporte, los bolsos y salir de la casa sin que él lo advirtiera para volar a Estados Unidos, donde residía antes de sumarse al staff médico.

Pero antes de irse dejó una carta escrita a puño y letra escondida en el telescopio de la casa de Adil. Allí le explicó los motivos de su huida y los motivos que la impulsaron a tomar tal decisión.

"No funcionó papá, no pude quedarme. No te enojes con nadie más. Todos tienen un lugar en el mundo y el mio no está acá. Qué puedo hacer, no es culpa de nadie, tuve que irme como al principio", comenzó la misiva.

Luego agregó: "no pude quedarme, no te pude decir adiós, ¿sabes por qué? porque no importa cuantos kilómetros nos separen, años o millas. Si ya te encontré una vez, siempre te encontraré".

Y ahora ¿qué ocurrirá con Adil?, ¿podrá enfrentar este duro momento?