"No sé cómo hizo": Pampita Ardohain y las complicaciones que tuvo en el programa de Mirtha Legrand

martes, 31 de agosto de 2021 00:00

Carolina "Pampita" Ardohain fue una de la invitadas en el programa regreso de Mirtha Legrand a El Trece y por supuesto, estuvo acompañada de su bebita Ana y su esposo, el empresario y político Roberto García Moritán.

En su programa, Pampita On Line dio algunos detalles del detrás de escena en el que las cosas no fueron tan fáciles. "Robert estuvo con Ana fuera del estudio. Y claro, se atrasó todo un poco así que yo dije, en algún momento que estemos en la mesa va a ser mi horario de amamantar. Así que iba a tener que salir de la mesa, amamantar y volver", relató a sus panelistas.

Pero, su esposo la dio la derecha y se la jugó. "En el momento en el que empezó a llamarme ella, Robert se las ingenió. No sé cómo hizo pero me dieron media horita más. Pude terminar el programa si salirme de la mesa".

Pampita señaló que la conductora pidió conocer a su beba. "Yo le voy a mostrar la foto a Ana y le voy a decir: "estuviste con Mirtha Legrand, récord Guiness en la televisión. Es una conductora que mantuvo su programa más de 50 años en la pantalla y te dio un besito. Fue divina, Mirtha; muy amorosa", confesó.

Un regreso impecable

Volvió y el rating la acompañó. Mirtha Legrand regresó a La Noche de Mirtha por El Trece y emocionó a muchos. La diva de las mesas argentinas ingresó con un vestido largo rosa pastel, que combinó con un barbijo, y caminó a paso firme acompañada por su equipo.

Luego, al escuchar el aliento de los que allí se encontraban, pidió que no la hagan llorar porque ya estaba muy emocionada. “Muchas gracias, qué emoción, no me quiero emocionar, me van a hacer llorar”, fueron las primeras palabras que lanzó.

“Tanto me querían, que vuelva a la televisión, acá estoy. Me tengo que acordar de todo. Muchos nervios”, confesó para luego dar una lista de agradecimientos y sumarse posteriormente a la mesa con los invitados. Allí estuvieron la modelo Carolina Pampita Ardohain, los conductores Baby Etchecopar y Jonatan Viale, y el Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós (luego de que el humorista Roberto Moldavsky se bajara del ciclo).

En medio del programa, Mirtha recibió un llamado muy especial: Juana Viale. La "heredera" sorprendió a su abuela y tuvo un entretenido cruce de palabras.

“Estoy muy orgullosa de vos”, le dijo Mirtha a Juana. “Querían que baje las escaleras como vos. Ni loca”, bromeó Mirtha Legrand en su regreso a la televisión.

Mirtha quiso contar algunas cosas de Ámbar, pero Juana Viale le cambió de tema. “Las cosas privadas, no”, le dijo Juana. “A mí me encanta contar estas cosas”, opinó Mirtha, con una risa cómplice.

Finalmente, Pampita se llevó la atención de todos cuando le presentó su beba Ana a Mirtha.