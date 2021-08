Guerra de Rosas, camino al final: este martes llega un capítulo decisivo y apasionante

martes, 31 de agosto de 2021 00:00

La apasionante historia turca, una de las más vista en la Argentina, está llegando al final y transita los últimos capítulos. Este lunes comenzó la semana de manera muy intensa con Gülru desenmascarada por Tibet.

Es que fue descubierta por meter a una espía en el taller de Gülfem para vigilar todos sus movimientos y así ir quedándose con todas sus cosas. Tibet descubrió todo y como resultado: echó a la asistente de Gülfem y le advirtió que tras el desfile también ella será despedida.

Gracias a Tibet, Gülfem descubrió que Gülru compró su auto y que busca dejarla sin fondos, robando también su prestigio. A partir de esto, sometida en la sorpresa, comenzó a planear su venganza.

Por otro lado, Gülru resolvió cerrar el gimnasio que está en su poder y se lo comunicó al equipo que trabaja con ella: "no me interesa salvar este gimnasio, no me interesa este lugar". Esto despertó gran furia en los demás socios del gimnasio.

Este martes, llegará un capítulo intenso y apasionante. Gülru y Ömer salieron a cenar y a la salida del restó ven que llega el auto de Gülfem y se estaciona para ellos suban.

"¿Y eso?" preguntó asombrado Ömer, a lo que ella respondió "mi auto nuevo". Ante esto, él quedó atónito por la sorpresa, sin entender todavía qué estaba pasando. "Gülru este es el auto de Gülfem", agregó él pero ella contundente respondió: "lo vendió y yo lo compré".

Luego Gülru pelea con sus hermanas que le reprochan su decisión de casarse con Ömer. Hablándole directamente a su hermana mayor y refiriéndose a sus hermanas menores, le gritó: "les interesa lo ajeno y lo que hago con mi vida. Haría lo que sea por dinero, pero tu sigues defendiéndolas a ellas. Tu solo atacas mi relación con Ömer. No puedes encargarte de tus propios asuntos, no puedes hacer que tus suegros y tu esposo te escuchen y por eso me fastidias".

Este capítulo llega un momento clave y será el desfile que tanto preparó Tibet y Gülru. El público llega entusiasmado al evento antes de comenzar pero se da una sorpresa muy impensada para todos.

Al lugar ingresa Gülfem con un despampanante vestido rojo pasión. Al verla entrar, todas las miradas se vuelcan a ella, como así también la prensa que corre a su encuentro.

¿Gülfem traerá entre manos su venganza?