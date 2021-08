Züleyha, Tierra Amarga: estos son los avances del capítulo del martes 31

martes, 31 de agosto de 2021 00:00

La tensión y la lucha por la vida se intensifican en Züleyha Tierra Amarga. Los protagonistas se unirán en la circunstancia menos pensada y el amor entre ellos no podrá disimularse.

En el capítulo de este lunes que se emitió por Telefe, Züleyha (Hilal Altinbilek) decide visitar a su esposo Demir (Murat Ünalmis) en la oficina de la fiscal. Adnan no para de llorar por lo que la fiscal se lo lleva. "Solamente quiero que estés bien. Tengo las manos atadas. Estoy condenado", confiesa él.

La joven le asegura: "pronto saldrás, tu madre hace todo lo posible". Pero Demir insiste: "has pasado por cosas que no mereces. Desde ahora todo será diferente. No vivirás como una prisionera; podrás ir a donde prefieras".

Tras ello, el hallazgo de un escorpión en la cama de Züleyha donde estaba el bebé lleva a que la familia se mude a una cabaña, para que puedan fumigar el lugar. Entre indirectas, Hünkar (Vahide Perçin) le advierte a su nuera que en ese lugar no está tan vigilada como en la hacienda y que podría salir adonde quisiera.

Apenas instaladas, las empleadas vuelven a la hacienda para buscar más ropa y comida y Hünkar sale rápidamente ante el hallazgo de su sobrina Sermin (Sibel Tasçioglu), a la que debe convencer que cambie su declaración para que Demir sea liberado, ante la acusación de un crimen.

Züleyha y Adnan se quedan junto a Azize (Serpil Tamur), mamá de Hunkar, que se descompone en la cabaña. La joven se los lleva a ambos en la camioneta hacia el hospital. Pero la anciana insiste en que pare el vehículo porque necesita aire y Züleyha accede, sin saber que al descender ella de la camioneta sentirá fuertes dolores y sufrirá un sangrado. Ella está embarazada de su segundo bebé.

Yilmaz (Ugur Günes) transita por la ruta en su auto y a lo lejos, reconoce la camioneta de ella a la orilla de la calzada. Al frenar y acercarse, advierte que la joven estaba descompuesta con sangre entre sus piernas y al cabo de unos breves minutos, se desmaya.

De inmediato, Yilmaz la levanta en sus brazos y pidiéndole que reaccione la sube a su auto para llevarla de urgencia a un hospital. "Züleyha, ¿qué pasó?, Mi amor resiste, voy a llevarte al hospital", reza sin saber a qué se debe su estado.

En medio de la desesperación por encontrar a la chica en esas condiciones, el hombre arranca rápidamente su auto y se va, y en ese escenario, una imagen paraliza a todo aquel que la vea. Dentro de la camioneta de la muchacha estaba su pequeño hijo que quedó solo tras la ausencia de su madre y Azize también desaparece.

En el capítulo de este martes, Züleyha recupera el sentido en el auto de Yilmaz y pide por su bebé. Se devuelven a buscarlo y afortunadamente, lo rescatan. Al arribar al hospital donde trabaja Müjgan (Melike Ipek Yalova), esposa de Yilmaz, todo es desesperación. El joven está muy alterado al ver a su amor muy grave y todo indica que sufrió un principio de aborto.

En tanto, Hunkar regresa a la cabaña y pregunta por las mujeres. Un empleado le cuenta que vio a Yilmaz tocar la puerta y ella se enceguece. Se viene un capítulo intenso en el que, además, nacerá un vínculo entre Yilmaz y Adnan, que es su hijo biológico aunque él no lo sabe.