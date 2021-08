Wanda Nara mostró el look con el que fue a ver el PSG y estallaron las redes

lunes, 16 de agosto de 2021 12:43

Este fin de semana, los ojos del mundo deportivo se posaron en el partido del PSG donde previamente Lionel Messi fue presentado ante 45 mil hinchas que corearon su nombre y palpitaron a pleno su presencia. En el palco del equipo parisino estuvo Antonela Roccuzzo con sus hijos, quien se llevó gran parte de la mirada de la prensa.

Pero no simplemente por su presencia sino también porque a varios metros estaba Wanda Nara, la esposa de Mauro Icardi, quien también fue a ver el PSG y a alentar a su marido. "¿Cómo será la relación de ambas mujeres?", fue lo que se preguntaron muchos periodistas del mundo de la farándula, sin embargo ninguna de las dos se cruzaron para poder alimentar los comentarios.

Este lunes, ya pasada 48 horas de aquel día, la rubia compartió una serie de fotos en su muro de Instagram donde se la ve espléndida y mostrando a sus seguidores el look que la familia usó para ir a la cancha.

En las fotos que compartió se la pudo ver con un atuendo en la gama del azul oscuro y negro al igual que sus hijos.

En el primer posteo se ve a Wanda caminando con sus hijos, mientras ella luce con tacos altos y espléndidamente maquillada y peinada. En el segundo posteo aparece sola en el interior del auto, al volante y luego con un video en la escalera de su casa a punto de salir al estadio.

El primer posteo sumó más de 236 mil Me Gusta en 4 horas y cientos de comentarios mientras el segundo sumó más de 170 mil Me Gusta en 3 horas. Los comentarios no tardaron en aparecer y fueron de lo más diversos. En muchos de estos destacaron el look tan formal que usó para ir a la cancha.