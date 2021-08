Laurita Fernández, emocionada por un bailarín de La Academia: "no puedo creerlo"

sábado, 14 de agosto de 2021 00:00

Laurita Fernández vive una gran experiencia como conductora al frente del "Club de las divorciadas" que se emite por El trece y en medio de un nuevo programa protagonizó un fuerte momento con uno de los bailarines "favoritos" de ShowMatch La Academia.

Se trata de Tito Díaz, bailarín de Viviana Saccone, quien pasó por el programa de Laurita y vivieron un momento juntos. El encuentro se dio en la antesala de lo que será la vuelta de Laurita al reality de Marcelo Tinelli.

Allí, Tito reafirmó lo que noches anteriores había dicho en ShowMatch y según eltrece.com, aclaró que la fuerza en la mirada de Viviana es atrapante. “A ver, Tito, regalanos algo estos últimos minutos de programa”, dijo Laurita a lo que el bailarín no se tiró para atrás e improvisó una coreografía de reggaetón.

Sin embargo eso no fue todo, ya que Fernández aprovechó la visita para confirmar su vuelta junto a Marcelo y su posible participación con Tito en un ritmo de a tres. “Preparate Beto una salsa, que ahora se viene la salsa en trío y yo soy compañera, compañero, compañere, no voy a develar porque no puedo”, acercándose al bailarín.

En ese momento, ambos bailaron juntos y ella expresó sin poder contenerse: “Marcame algo de lo hagan con Vivi (...) No puedo creerlo, ¡estoy bailando con él! Sos lo más”.

Ante el baile, las redes sociales se llenaron de reacciones donde los usuarios dejaron en claro es deseo de verlos bailar en la pista de Tinelli. En ese caso, Tito fue el encargado de compartir todos los mensajes "de apoyo" a la pareja y se divirtió con algunos comentarios.