Fuerte descargo de Darío Barassi tras protagonizar un ida y vuelta con un participante

sábado, 14 de agosto de 2021 00:00

En su programa "100 argentinos dicen" Darío Barassi, que actualmente se encuentra disfrutando del fin de semana largo en San Juan, protagonizó un fuerte cruce con uno de los participantes de la familia Papazian, que provocó una catarata de reacciones en redes sociales, convirtiéndolo en tendencia en el país.

Todo comenzó cuando el joven Facundo fue consultado por Darío sobre sus actividades diarias y él lanzó una fuerte respuesta. "El gimnasio, ¿lo conocés?". La contestación sorprendió a todos en el piso y provocó la reacción de Barassi.

“No lo conozco”, respondió Barassi mirando a la cámara. “Andá a buscarlo”, retrucó Facundo sin imaginar las palabras que obtendría del conductor. “Sí, obvio. Lo que pasa es que mientras vos ibas al gimnasio, yo estudiaba. Me formaba”, dijo contundente Darío, que es abogado y actor.

Frente a esas palabras Facundo resaltó que ambos tienen 20 años de diferencia. "Bueno, pero a tu edad yo ya estaba en una carrera universitaria. Tengo dos títulos universitarios”, dijo Barassi. “Te felicito”, le dijo el joven en un intento por cerrar la incómoda charla, aunque Darío no se quedó atrás. “No, yo te felicito a vos, te felicito por tus bíceps. Espero que algún día te den la caja de ahorro que yo tengo”.

Después de ese momento, todo siguió como siempre y Barassi mantuvo el mismo carisma que tanto lo caracteriza. Pero la situación que se generó en redes sociales hizo que tuviera que aclarar los tantos y dar a conocer cómo quedó todo con el participante.

"Entiendo que todo el mundo, con fervor, salieron a matarme a mi o a matarlo a Facu. Aflojen chicos, es un programa de entretenimiento que lo único que busca es pasarla bien. Da la sensación de que a mi me pudo haber ofendido lo que dijo él, para nada. Da la sensación que lo mio fue muy bardero contra él, para nada"

"Facu, te mando un beso, rey. Terminó el programa y nos dimos un abrazo y todo, con barbijo, además es un pendejo. Fue con el mismo humor que yo al programa, me picanteó con el gimnasio, yo con lo otro, todo en buenos términos, hay una onda. El programa tiene un solo objetivo que es el mismo que tiene este conductor, entretenerlos y hacerlos pasar un buen rato. Todo lo demás que piensen que imaginen no existe, no es verdad, predomina la buena onda, yo lo compartí y es muy gracioso. Facu, un beso", cerró Barassi.