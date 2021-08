Cande Vetrano dijo que todavía, algunos de los que trabajaron con Cris Morena "hacen terapia"

jueves, 12 de agosto de 2021 20:03

La actriz fue invitado al programa de Jey Mammon y habló sobre su historia dentro de Rincón de Luz y se refirió a ella y sus colegas. "La verdad que la mayoría, con terapia, seguimos", lanzó en Los Mammones. Al escuchar eso, Jey Mammon se levantó como para irse, entre risas.

Sin embargo, la actriz aclaró: "Noooo, lo digo por el hecho de trabajar desde chicos. Digo que está buena la terapia para contrarrestar con todo. Me apasionaba zarpado actuar. No sabia lo que era bien pero me apasionaba".

Tras esa declaración que a muchos les llamó la atención, contó que Lali Espósito sigue siendo su amiga y recordó que en su camada también estuvieron la China Suárez y Camila Salazar. "¡Qué semillero, Cris!", contestó Jey. Y Cande agregó con humor: "¡Que semillero! Qué visión la de esta piba".

"Era muy lindo, todo el arte de Cris era maravilloso. Recuerdo mucha siesta en el auto yendo para ahí, comer en el auto... Y me acuerdo mucho del equipo humano, de los compañeros. Me veo chica y me da mucha ternura, mal", amplió.