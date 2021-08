Giannina Maradona habló sobre su relación con Daniel y recordó a Diego con una dulce foto

jueves, 12 de agosto de 2021 19:36

La relación entre la hija de Diego con Daniel Osvaldo, se hizo pública en abril y desde allí, si bien ninguno habló oficialmente de la pareja ante los medios, ambos se expresaban en las redes sociales con dulces mensajes y fotos de ellos juntos.

En los últimos días, Matías Morla envió una carta documento por hostigamiento a Dalma y Giannina y es por ello, que esta última decidió utilizar su cuenta de Instagram para hablar de todo. Lo hizo a corazón abierto y a través de un texto que escribió sobre una foto de ella cuando era chiquita en brazos de su padre Diego y contó por qué ya no es la misma desde que murió Maradona el 25 de noviembre de 2020.

“Es cierto. Puede que sea ‘fría’, que nada me duela y me derribe”, escribió describiéndose a sí misma. Y aseguró: “Después de que te matan a tu papá nada más te voltea, nada más te atraviesa, nada es de la misma forma. Todo es ahogo, presión en el pecho que no te deja respirar. Todo es tristeza”.

“Hay momentos que son parecidos a sentir felicidad, pero ya nada es igual. Mi hijo, mi sobrina, quienes quedaron conmigo de mi mano en este plano bancando mi nuevo yo. Ellos me dan esos momentos”, agregó sobre Benjamín, de 12 años, fruto de su relación anterior con Sergio Kun Agüero, y Roma Caldarelli, de dos años, la hija de Dalma.

Luego llegó el momento de hablar de Daniel Osvaldo y contó cómo nació el amor entre ellos, refiriéndose al vínculo que su padre tenía con su actual pareja. “No podía no conocerlo. Me enamoré y mi amigo se transformó en el amor de mi vida”.

“Yo no soy la misma. Y ellos ya lo saben. Amo que no me juzguen. Soy esto y esto es todo lo que van a poder ver”, agregó sobre su círculo más íntimo, aquel que la acompaña incondicionalmente desde que murió Maradona.

“Donde quieras y cuando quieras. La verdad es la verdad ayer, hoy y siempre. Lo que para mí es un beneficio para vos es una real cagada”, le dijo Gianinna Maradona a Matías Morla tras la nueva denuncia por hostigamiento.

Durante estos días, Giannina se mostró sensible en las redes publicando tiernas fotos con Diego, acompañadas con mensajes dulces dedicado a los que fue esa relación.