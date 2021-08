El joven que asegura ser hijo de Maradona ya obtuvo su resultado de ADN

jueves, 12 de agosto de 2021 19:15

Se trata de Santiago Lara quien llevó adelante una demanda por filiación a Diego Armando Maradona en el Juzgado de Familia N° 7 de La Plata. En 2016, el joven había aparecido por primera vez en los medios para contar su historia. Cuando murió el 25 de noviembre de 2020, pidió a través de sus abogados la exhumación del cuerpo para determinar si era o no su padre biológico.

El joven era hijo de Natalia Garat, una modelo que habría tenido una relación amorosa con Diego. A los 23 años ella enfermó de un cáncer de pulmón y, en su agonía, le contó a su pareja, Marcelo Lara, que el chico era hijo del ex futbolista.

“Una vez, a la vuelta de mi casa, vi en un kiosco una revista con la cara de Diego Maradona y yo abajo, pixelado. Quedé en shock, no entendí qué hacía en la revista. Lo llamé a mi papá y le pregunté. Tenía 13 años, me contó todo. Ese mismo día fuimos a hablar con una abogada. Me dijo que mi mamá era conocida cuando era modelo, que tenía muchos amigos y conoció a Diego. En ese momento los abogados de Diego pidieron un ADN en un marco privado, pero nunca se pudo dar”, contó en 2016 Santiago a Big Bang News.

A casi 8 meses de la muerte de Diego, finalmente el periodista Carlos Monti aseguró en "Nosotros a la Mañana" el resultado oficial del ADN realizado entre Santiago y Maradona: el resultado dio negativo.

De ahora en más, según dijo Monti, “Los abogados pueden aceptar esto y se termina la historia de Santiago Lara con Maradona o pueden apelar. A mí me cuentan desde Tribunales que se van a quedar quietos y aceptar esta resolución”, aseguró el panelista.