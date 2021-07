Juana Repetto confesó que hizo pildoras medicinales con la placenta de su bebé, Belisario

lunes, 5 de julio de 2021 16:26

El 21 de junio, Juana Repetto dio a luz a su bebé Belisario, fruto de su relación con su esposo Sebastián Graviotto. El bebé nació bajo el método de parto humanizado y se convirtió en el segundo hijo de la actriz que ya es madre de Toribio a quien concibió por el método de inseminación artificial.

“Ahora sí, feliz día amore. Se puede estar así de feliz al instante de parir cuando te acompañan amorosa y respetuosamente”, escribió por aquel entonces al momento de presentarlo a sus seguidores a través de un posteo que compartió en Instagram. Junto a sus palabras publicó una tierna foto donde se la ve en la pileta con el bebé en su pecho y su marido al lado sonriendo.

En las últimas horas, Juana compartió con sus seguidores lo que hizo con la placenta. A través de su historia difundió dos imágenes donde se ve una serie de cápsulas que llamó "medicinales" y que contendrían la placenta de su bebé recién nacido.

El dato lo difundió después de que un de sus seguidores le preguntó qué había hecho con ésta sabiendo que con la de Toribio habia plantado un árbol para que éste creciera nutriéndose de la misma. “Me hicieron medicina placentaria y mi idea es hacer la misma ceremonia, sí. Hay mucha gente preguntándome por esta medicina”, dijo Juana en las últimas horas.

Cómo fue el parto humanizado

En las redes sociales, Juana compartió con sus seguidores cómo fue el proceso para dar a luz a Belisario. “El auto fue bastante duro, recién me caía la ficha y me puse un poco nerviosa. Escuché durante el viaje las afirmaciones de Hypnobirthing (curso que hicimos que nos dio recursos MUY valiosos para lograr este parto, además de habernos dado momentos de conexión a los 3 y me permitió transmitir a Sebi de manera muy clara, parte de los conocimientos que me llevaron a desear este nacimiento)”, comenzó narrando en Instagram.

Luego agregó: “Vuelvo al auto. Fui respirando todo el viaje, sin poder hablar pero tranquila. Me saco una foto con un dibujo y unas flores que me había dado Toro para que lleve a la clínica, se la mando a mamá y medio que me ‘despido’. Llegamos 15:10, en el garaje sentí que Sebi tardaba mil en bajar las cosas. Yo en cuclillas o apoyada en las columnas fui pasando las contracciones que tuve en el trayecto”.

Por otro lado indicó que llegó con 10 de dilatación: “Pasamos a la sala donde está la pileta, con muchos recursos para pasar las contracciones y también con un sector que se lo ve muy bien preparado como para cualquier inconveniente que pudiera haber. Paso un par de contracciones colgada de una tela, ya eran muy intensas y bastante seguidas pero respirando con calma y movimiento las pasaba”.

“Cuando viene Sebi que se estaba cambiando me ve abrazada al jacuzzi pero del lado de afuera y me sugiere entrar. Yo respondía a todo que “si, no, bueno, me da igual” pero decido meterme, eran 15:40 aprox. Gran decisión, fue muy aliviadora el agua. Ya solos con Tito Edith Sebi y Belisario empezamos a pasar los últimos momentos de panza con los Beatles de fondo, charlando un poco entre contracciones hasta que se empezó a poner INTENSO”, finalizó.