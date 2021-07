Un ícono: murió la cantante y conductora Raffaella Carrá

lunes, 5 de julio de 2021 12:14

La popular cantante, presentadora y actriz italiana Raffaella Carrá murió este lunes a los 78 años. Así lo ha comunicado a la agencia de noticias ANSA, Sergio Japino, quien fue su compañero durante muchos años.

"Raffaella nos ha dejado, nos ha dejado. Se ha ido a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento brillarán para siempre", según las mismas informaciones.

Italia pierde a una de las mayores divas del país, autora de éxitos inolvidables como Caliente, caliente o Hay que venir al sur.

La figura, cuyo nombre real era Raffaella Roberta Pelloni Maria, nació en Bolonia el 18 de junio de 1943 y falleció debido a una enfermedad que según Iapino "desde hace algún tiempo había atacado eso cuerpo suyo tan diminuto pero tan lleno de energía desbordante".



"Su fuerza imparable, que la impuso en la cima del sistema estelar mundial, una voluntad de hierro que nunca la abandonó hasta el final, asegurándose de que nada de su profundo sufrimiento se filtrara. El enésimo gesto de amor hacia su público y hacia quienes compartían su afecto, para que su calvario personal no perturbara su brillante recuerdo", describió quien la acompañó en parte de este trayecto estelar.



En diciembre pasado, en una de sus últimas entrevistas, Carrá dijo a 7, la revista del Corriere della Sera, que su extendida fama se debió a que "las mujeres italianas me tienen una gran simpatía porque no soy una devoradora de hombres: puedes tener atractivo sexual junto con dulzura e ironía, no tienes que ser Rita Hayworth".