"Los Moya", el dúo con afectos en San Juan, que emocionó al país en La Voz Argentina

lunes, 5 de julio de 2021 00:36

Gonzalo Moyano (23) y Gabriel Moyano (24) son hermanos y en la noche de este domingo conquistaron al país a través de La Voz Argentina (Telefe). El dúo es oriundo de Berazategui pero tiene familiares en San Juan que seguro los siguió minuto a minuto en la pista del programa más visto del país en la noche de este domingo.

Ambos subieron a escena en un momento muy duro en lo personal y generaron gran emoción. Es que la semana pasada perdieron a su padre y precisamente a él le dedicaron el tema con el que la rompieron la cantando. Ambos interpretaron "Chaqueñamente" y conquistaron a Ricardo Montaner que no dudó en hacer girar su sillón para darles su apoyo.

"Nos duele, pero se dio vuelta usted y sanó los corazones", dijo Gabriel haciendo alusión a que esperaban que La Sole les diera su visto bueno pero fue, sin embargo, solo Montaner.

"Me llamó la atención del repertorio porque ustedes son de acá y eligieron esta canción... que es como del medio del monte", expresó Soledad Pastorutti.

Al escucharla, los hermanos destacaron que tienen familiares en Tucumán y San Juan, y además toda la música viene prácticamente de la sangre porque su abuelo era amante del folclore y el mismo camino también tomó su padre.

"Comenzamos con mi abuelo cuando teníamos 6 y 8 años y luego se sumó mi papá. Estuvimos mucho tiempo los 4 juntos", expresó Gabriel y agregó: "vinimos con mi mamá y mi padrino que vino en lugar de mi papá que nos dejó la semana pasada".

En ese momento se quebró y no pudo contener las lágrimas al recordarlo. La escena conmovió a todos que destacaron que ambos estuvieran ahí en memoria de aquel. "Arrancamos esto con él, cuando pasó esto nunca pensamos que no vendríamos a audicionar. Le dijimos a mi padrino que viniera para acompañarnos", destacaron.

Ricardo Montaner se mostró sensibilizado por lo que pasaba y destacó: "no saben la satisfacción de haberme dado vuelta, no para suplantar a su padrino pero me gustaría ser su papá mientras estén en La Voz".

Finalmente, este cantante subrayó: "siento que fueron muy sinceros, se quebraron en el escenario, la falta de su padre tan reciente... le dedicaron su actuación a él. Siento que vamos a hacer un trabajo muy bonito".