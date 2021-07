Damián Betular y Jey Mammon se mostraron cómplices: "vamos a los postres"

miércoles, 28 de julio de 2021 00:00

Este jueves 29 de julio arranca a través de la plataforma de Paramount Plus, "Manos arriba, chef" el nuevo reality que reúne al jurado de Masterchef Celebrity y que los mantiene ante los espectadores antes del comienzo de la tercera temporada de la competencia entre famosos.

En la antesala del nuevo programa, donde se verá a Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, competir entre sí a través de personas que no saben nada de cocina, el pastelero se mostró cómplice con un querido conductor de televisión a quien invitó a ir "a los postres".

Se trata de Jey Mammon quien aparentemente visitó el Palacio Duhau donde Betular es chef ejecutivo, y se encontró a la figura. Ni lerdo ni perezoso, no dudó en hacer un video entre ambos en donde a Betular se lo vio con delantal en medio del trabajo.

“Me acabo de encontrar con la estrella del año”, comenzó diciendo Jey antes de mostrar a Damián Betular quien apareció en escena con una divertida sonrisa que se notó debajo del tapaboca, y respondió: “No, vos…”. Jey tomó la palabra y afirmó: “No vos, la put… que lo parió, vos”.

En ese momento, Betular lo abrazo y Mammon reveló: "Ay no saben qué ricos postres hace", Ante la declaración, el pastelero le preguntó: "¿Comiste los postres?". "No, ahora no", respondió. "Bueno entonces te voy a traer los postres, vamos a los postres", insistió Betular antes que el video sea finalizado.

Con sólo horas, las imágenes superaron las 205.000 reproducciones y obtuvieron la respuesta de cientos de seguidores, entre ellos la de Natalia Oreiro quien les aseguró: "Les amo", con un emoji de corazón.