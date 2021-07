Una histórica figura de ShowMatch habló de su vuelta con Tinelli: "extraño trabajar ahí"

miércoles, 28 de julio de 2021 00:00

Más de 30 años permaneció sentada al costado derecho de Marcelo Tinelli y si icónica risa la identificó incluso detrás de cámara. Pero un sueño pospuesto hizo que antes del comienzo de ShowMatch La Academia, decidiera alejarse del histórico conductor y emprender por sí misma.

Esa fue una de las decisiones más importantes que en su vida tomó Marcela Feudale, quien brindó una entrevista en exclusiva para Teleshow y contó en qué anda ahora. "A mí siempre me gustó tejer. Empecé a tejer a dos agujas, con mi abuela y mi mamá. Cuando tenía 18 años me había peleado con un novio al que quería mucho y me hice un suéter. Es una terapia, te limpia la cabeza. Cuando empezás a tejer, el problema pasa a un segundo plano. Es muy placentero y te ayuda mucho”, aseguró la locutora.

Feudale optó por esa medida ya que prefirió cuidarse ella y a su madre y por eso le dijo no a Tinelli hasta que la mujer reciba la segunda dosis de la vacuna Sputnik V, contra el coronavirus. En este escenario y desde su casa es que inició "Tejidos Artesanales M&F", un emprendimiento propio al que se animó en pandemia y que le ofrece más que alegrías.

"Quiero seguir con este proyecto de tejidos toda mi vida. Empecé para entretenerme y resultó en un emprendimiento. La psicóloga me dijo que es un tiempo ideal para proyectos cortos. Uno no se puede proyectar más allá de la semana que viene porque no sabes lo que va a pasar. Y me explicó que me satisface tanto porque cada suéter es un proyecto terminado", aseguró.

En ese estado de más tranquilidad, agregó: "También me gusta hacer otras cosas por fuera de mi profesión, como cuando estudié Historia o me puse un restaurante. Siempre hay que tener un plan B. Estamos en un país inestable, inseguro en el que tenés que estar preparado. Un negocio ahora no se puede. Cuando la pandemia se termine hay que ver cómo quedamos parados. Esto es un verdadero quilombo. Tengo la fantasía de abrir mi propio local y si no se puede seguiré vendiendo por Instagram”.

“ShowMatch es un programa que adoro y extraño trabajar ahí. Es una rutina de 31 años. Mi idea era estar hasta el último minuto que estuviera en el aire. Pero esto me excede, le dije a Marcelo que nunca en mi vida pensé en una pandemia... Para volver dependo de la vacunación (...) Le tengo mucho resquemor a este bicho. Pensé que iba a ser un poquito más rápido. Cuando mamá reciba la segunda dosis, abriremos la puerta. Mientras tanto seguimos acá, en el búnker”, subrayó sobre su posible regreso a la pantalla chica.