Manos Arriba, Chef!: Germán Martitegui confesó que "es la peor situación en la que..."

jueves, 22 de julio de 2021 00:00

Comenzó la cuenta regresiva para el estreno de "Manos Arriba, Chef!" y ya Germán Martitegui empezó a palpitar lo que será el nuevo reality de cocina que lo tendrá a él en escena junto a Damián Betular y Donato de Santis. El programa vendrá a redoblar la apuesta que dejó Masterchef Celebrity y se podrá ver por Paramount+.

Un adelanto de lo que se verá, lo dio este miércoles en la tarde en Cortá por Lozano (Telefe). Allí contó cómo será el reality y cómo vivió él las grabaciones. "Es la peor situación en la que me podrían haber puesto en la historia", comenzó indicando entre risas en el diván de Verónica Lozano.

Allí señaló que el programa tiene "una buena y una mala". "Compiten 2 de nosotros ayudando a un participante que no sabe cocinar absolutamente nada y que hay que guiarlo hablando pero no podes tocar. Yo solo puedo hablar, decir tenes que hacer esto pero no puedo hacer nada. Solo tengo 60 segundos que los puedo utilizar", explicó.

En cada programa, los tres chef se van intercalando para ser jurados. Por ejemplo, una vez cocina Donato y Damian mientras Germán es jurado, y así se van turneando.

"Van a ver un lado nuestro que no vieron nunca. Es muy divertido para la gente pero para mi no fue divertido", aseguró entre risas.

Llega una competencia en donde @Donatodesantis #DamiánBetular y @germantegui, deberán usar toda su creatividad para cocinar, sin probar ni usar sus manos uD83DuDD90uD83DuDD90



¡Falta muy poco! uD83DuDD1C #ManosArribaChef estrena muy pronto en @paramountpluslatam pic.twitter.com/v5YRSZInpo — telefe (@telefe) July 21, 2021

El espíritu del programa estará basado en una fuerte competencia con el cronómetro desafiando a los participantes y los ex jurados como impulsores del equipo.

"Manos arriba, chef!" es un certamen de cocina que tendrá como protagonistas a los integrantes del jurado pero ya no en el lugar de tribunal sino como participantes que orientarán a novatos en la cocina para que hagan sus mejores platos. Se trata de un reality en el que los exjurados deberán competir entre ellos para demostrar quién es el mejor de la mano de los grupos que representan.

Para ello, cada uno liderará un equipo, con distintos participantes que no son famosos, muchos de los cuales ni siquiera estuvieron alguna vez en una cocina. ¿El desafío? Martitegui, Betular y de Santis no podrán usar sus propias manos para cocinar ni para ayudar a los participantes.