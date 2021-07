"Era muy hot": Ricardo Montaner confesó cuál era el nombre y la letra original de "Besame"

jueves, 22 de julio de 2021 00:10

No era Bésame, era Mójame. Así se llamaba originalmente la canción que fue éxito en el repertorio del disco Sueño Compartido de Ricardo Montaner. Así lo confesó el cantante en la gala de este miércoles de La Voz (Telefe).

La revelación se dio después de que interpretó un fragmento del tema en un intervalo y su hijo Ricky subrayó que el tema original "no decía bésame en ningún lado". Al escuchar esto, Ricardo, confesó que "no decía bésame ni en el nombre ni en la letra". "Decía 'mójame'", subrayó el cantante y luego comenzó a interpretar el tema pero reemplezando la palabra "bésame" por "mójame".

Tras esto contó cómo nació la canción. Recordó que llegó al estudio a grabarla y empezó a cantarla. En ese momento su productor, que era Bebu Silvetti, no había oído ni leído la letra con anticipación. Por eso, le dio el escrito para que lo chequeara.

"Le mandé una copia de la letra y yo me quedó con otra. En esa época era como medio fuerte la letra. Era como los temas de Mau y Ricy de hoy", recordó Ricardo y luego agregó: "Bebu me dijo 'Chatito esto no puede llamarse mójame. Tampoco puede decir mójame el torrente, ni decir mójame por todo lado'. Entonces ahí apagué el micrófano y le pedí a Bebu 5 minutos y escribí 'Bésame'".

Tras esta confesión, Montaner cantó el tema con la letra original, sin ese cambio, y las bromas de sus colegas de La Voz no tardaron en llegar.

"Nooo era re hot", lanzó Lali quien luego pidió hacer una nueva versión con esa letra.