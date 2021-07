Sofía Pachano respondió a quienes la quieren fuera de "Cocineros Argentinos" y Ximena Sáenz reaccionó

lunes, 19 de julio de 2021 22:22

Sofía Pachano dio el gran salto a una de las cocinas más respetadas de la TV, tras su paso por "Masterchef Celebrity", y fue blanco tanto de elogios como de duras críticas. Entre ellas, la primera por ser la elegida para ocupar el lugar que dejó Ximena Sáenz que por 12 años fue parte del ciclo.

Este martes, la actriz y bailarina quiso exponer algunos mensajes desagradables que siguen enviándole a través de sus redes sociales, acompañados de un fuerte descargo.

"Hace tiempo que vengo visibilizando estos mensajes agresivos que recibo, no porque quiera que mis otros seguidores me digan cosas lindas eh, sino porque me parece importante usar las redes para algo positivo y visibilizar esto. Yo le digo HASTA ACÁ MIS CIELOS a esta violencia digital. Leía a @fernihood (periodista y cuenta que sigo porque me encanta su contenido) y ella hablaba de esto… si tuviste un mal día y estás en un día con mala vibra y oscuro no deposites tu caca a los demás, habla más de vos que de los otros. Tenes dos caminos deja de seguir o bloquea", expresó.

Señaló que "del otro lado de las redes hay personas, que a veces pueden estar pasando por un mal momento o también puede importarles poco lo que les digas (como a mí) pero no me parece bien naturalizar esa violencia. También recibí un mensaje diciendo “no me parece mal lo que te dice porque te estás exponiendo y si te expones jodete”. Me parece un argumento viejo para justificar la violencia y la opinión sobre el cuerpo, vestimenta, trabajo del otro… acaso todos no nos exponemos al salir de nuestra casa?".

La hija de Anibal Pachano destacó: "a las personas Gabriel Luz (segunda foto) o cómo Agustina (que le dejo ese mensaje a @tinisantamaria foto 3) deseo que tengan una vida linda y amorosa, que alguien los quiera, y que esos celos, envidia, ansiedad que generan la vida de los demás que ven por acá la puedan transformar en motor para lograr algo bueno para Uds".

Ximena Sáenz reaccionó al posteo y comentó con íconos de aplausos: "hermosas palabras Sofi". Ella decidió despedirse del ciclo de la TV Pública en busca de nuevos proyectos, decisión que fue toda una sorpresa. Actualmente, está en el reality "El gran premio de la cocina" en ElTrece.