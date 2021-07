Ingrid Grudke compartió el antes y el después de su transformación física

miércoles, 14 de julio de 2021 19:06

Una increíble transformación física es la que atraviesa Ingrid Grudke tras incluir en su rutina una serie de rutinas tanto en gimnasia como alimentaria y que la hacen sentirse más saludable.

La modelo difundió una foto y video donde muestra el antes y después de su cuerpo gracias a todo el proceso que ahora la llevará a competir en septiembre en la categoría fit model del concurso Arnold Sports Festival Europe 2021.

El posteo lo comenzó con el título "Desafío" y luego agregó: “Me habrán escuchado más de una vez decir que cada mujer es única. Que nunca debemos compararnos y que siempre tenemos que fijarnos en nuestra herencia genética y en base a eso, sacar nuestra mejor versión, pero que todo depende de nuestra voluntad. No importa dónde estés, los años que tengas, o la genética que te tocó, siempre siempre podés estar mejor”.

Luego, agregó: “Por eso yo, en este punto de mi vida y con un momento tan particular que estamos viviendo, encontré una oportunidad para desafiarme. Desde hace un año estoy entrenando una hora, de tres a cinco veces por semana, con una rutina armada por Analía Galeano. Y en este último mes sumé un plan de buena alimentación controlado por la nutricionista María Betania para llegar mejor en septiembre al torneo de Arnold Sports Festival”.

Finalmente publicó: “Y no solo lo hago por esto, sino también, pienso que ahora logré fortalecer mi cuerpo, mente y todo mi organismo, es invertir en mi salud. Creo mucho en la capacidad del humano, la voluntad y la fuerza de hacer lo que realmente quiere lograr. No digo que sea fácil el camino, pero para llegar a una meta deseada hay que poner ganas para ver resultados”.

La modelo comenzó a entrenar en junio del 2020 en pleno confinamiento. Empezó vía streaming tres veces por semana con el objetivo de “mover el esqueleto para que no se atrofie en la cuarentena”.

“Ir a un gimnasio a hacer aparatos para mí era un aburrimiento... pero ahora me gusta porque vas entendiendo cosas de tu cuerpo, además de que es importante estar en forma por un tema de salud. Gimnasia y alimentación sana, no hay secreto ni es de un día para el otro”, contó en Teleshow, y resaltó la importancia de comer bien, cosa que no le cuesta ya que siempre tuvo el hábito de ingerir carne, legumbres, frutas: “Ahora agregué algunas cosas como cereales, pero acá no hay dieta, ni suplementos”.