Doctor Milagro: Ferman tomó una determinante decisión que revolucionará al fandom

miércoles, 14 de julio de 2021 00:28

Doctor Milagro (Telefe) sigue atrapando a los seguidores por las distintas historias que se van entramando a lo largo de la ficción. Esta semana, y con el problema de salud de Adil ya casi superado, el foco se centra en la historia que muestra el perfil más tierno del galán de la novela turca: el doctor Ferman (Onur Tuna).

Es que el director del equipo de aspirantes a cirujanos, quiere ser padre y se lo dijo más de una vez a su mujer. Es más ya se ilusionó con criar al bebé de Kivilcim (Özge Özder) sin embargo, Beliz (Hazal Türesan) se niega rotundamente. "Cómo voy a mirar a la cara a ese bebé, sabiendo que no perdoné a su madre cuando me lo pidió", había dicho la dueña del Hospital Berhayat, cuando decidió ponerla en adopción.

Ali Vefa (Taner Ölmez) se resistió a que se llevaran a la pequeña al Hogar de Niños, mientras que Fermán se enfrentó a su mujer para revertir esa decisión. "Tomaste esa decisión sin mi. Estoy hablando de entregar a la bebé a servicios sociales", comenzó expresando Ferman a los gritos a Beliz delante de Ferda.

Luego agregó: "tú y tu amiga tienen un horrible corazón de piedra. Si se llevan a esa bebé a un orfanato, si esa bebé sale de este hospital a un hogar de menores, no se cómo te mirarás al espejo pero yo jamás volveré a verte a la cara. Y eso es una promesa".

Esta semana, finalmente la bebé fue llevada al orfanato y Fermán decidió cumplir la promesa que le hizo a su mujer. "Beliz, ya que dejaste a esa bebé en el orfanato, me cuesta mucho trabajo hablar contigo. Te dije que no podría mirarte a la cara y lo sigo pensando", expresó el doctor quien le informó que no volverá a la casa donde convive con ella y decidió dar un paso más: adoptar a la bebé.

De esta manera buscará hacer todo lo posible para cumplir el sueño de ser padre y en su objetivo está hacerse cargo de la pequeña, aunque sea para criarla solo. Ante esto presenta todos los papeles a Acción Social y la encargada del área mantiene una entrevista con él, en el hospital.

"Sus documentos están bien, todos en orden. Dónde se quedará la niña?", le pregunta la encargada del área a lo que Ferman le confirma que acaba de alquilar una propiedad, sobre la cual ya firmó el contrato y se mudará en 2 semanas.

Luego le contó que se hace cargo de la hermana que tiene con discapacidad: "me hago cargo de ella desde hace años, está viviendo en un institución de rehabilitación. Ella está progresando muchísimo. Siempre la visito".

Sin embargo, una pregunta de la protectora de menores termina generando un gran problema: "¿cuánto dura su jornada de trabajo?".

Lo que sucederá de ahora en más sorprenderá a los seguidores de la novela.