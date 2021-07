El duro momento de Tini Stoessel: "que en paz descanses"

miércoles, 14 de julio de 2021 00:45

"Te vamos a extrañar con todo el corazón". Con estas palabras, Tini Stoessel despidió en las redes sociales a su tío Rodolfo. La joven cantante se mostró conmovida por la partida de quien era productor de cine, TV y teatro y hermano de su papá Alejandro.usar la red social para publicar una foto de su infancia

Para despedirlo usó su historia de Instagram y rápidamente generó las reacciones de sus seguidores en las otras redes sociales. Es que la joven atraviesa el duro momento junto a su familia, justo en la previa de los premios Miew 2021 de la cadena MTV, donde iba a participar.

Precisamente ahí fue cuando ella recibió la triste noticia y no dudó en junto a su tío y su mamá, Mariana Muzlera, que acompañó con unas sentidas palabras.

“Gracias, tío, por todo el amor que nos dejaste. Siempre te vamos a recordar con una sonrisa", comenzó la cantante en el mensaje y luego agregó: "Te quiero mucho y te vamos a extrañar con todo el corazón. Que en paz descanses y ojalá algún día nos volvamos a encontrar. Siempre en mi corazón".

Pero no fue el único de la familia. También usaron las redes sociales, sus padres. "Querido hermano, te fuiste mucho tiempo antes de lo que podía imaginarme. Son muchos los recuerdos que se hacen presentes y que me van a acompañar hasta que volvamos a encontrarnos. No es un adiós, es un 'hasta qué volvamos a vernos'. Te quiero mucho", escribió Alejandro Stoessel.

"Te voy a amar toda la vida. Te voy a recordar así porque esta era la relación que teníamos. Te amo Rodo", agregó Mariana Muzlera.

Rodolfo Stoessel formó parte del equipo que produjo Patito Feo, el gran éxito de El Trece en el que Tini debutó como actriz cuando tenía solo 10 años.