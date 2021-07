"Me equivoqué": Dani "La Chepi" Viaggiamari y un regreso a la televisión "en pausa"

miércoles, 14 de julio de 2021 15:01

Dani "La Chepi" Viaggiamari es una gran laburante, tanto en las redes sociales como en la música, y demostró sus habilidades para nuevos desafíos en "Masterchef Celebrity 2". En ese camino, se le abrieron posibilidades entre ellas, la de volver a la tele. Es por eso que sus seguidores celebraron que compartiera la foto firmando contrato para Polémica en el bar, por América.

"Una nueva aventura arranca. Desde el lunes 5 de julio, de 19 a 20.30 nos vemos en Polémica en el bar por América con Mariano Iúdica. ¡Qué la fuerza te acompañe!", expresó en Instagram, donde se la ve firmando el contrato en compañía de su hija Isabella. Pero el debut no llegó y ella explicó las razones por las que hasta borró el posteo, antes de irse de vacaciones.

"Aún estoy vinculada a Telefe; aposté por otro proyecto por inexperta. Ahora queda ver cómo sigue mi situación con el canal donde ellos tienen prioridad, me equivoqué", destacó. Con eso, Chepi todavía depende de ese canal, antes de encarar nuevos vínculos al menos en TV.

Por ahora, se concentra en su carrera musical y en el estreno de su segunda canción "No va más", con Rocío Quiroz y varios famosos invitados como Georgina Barbarossa y Andrea Rincón.

Además, ¡pronto se casa! Javier Cordone, futbolista y recolector de residuos, le hizo una inesperada propuesta de casamiento en presencia de su hija Isabella.

En el video se escucha decir a la influencer: "Isa me está preparando para una ocasión especial. ¿Cuál es la ocasión? Ay, me puso perfume, me peinó. ¿Qué será?". El misterioso momento lo relató a través de sus Instagram Stories y después todo tomó un rumbo que ninguno de sus seguidores esperaba.

De repente, se puede ver a Javier de rodillas, pidiéndole casamiento. Entre risas nerviosas y sin saber qué decir, algo raro en ella, La Chepi le habla directamente a Isabella. "Vos fuiste la de la idea! ¿Digo que sí?", le pregunta. Después de eso, todos festejaron porque Daniela "aceptó".

Sin embargo la sorpresa no terminó ahí ya que Isabella le hizo una petición más a su madre. "Ahora como si fuera de verdad", le solicitó y agregó: "¡Wiiiii, se casaron!". ¿Habrá sido algo preparado sólo para las redes sociales o La Chepi y Cordone se traen algo entre manos?