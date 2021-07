¡Irreconocible! un actor de Doctor Milagro mostró una foto retro y revolucionó las redes

martes, 13 de julio de 2021 00:00

Empezó siendo el malo de la serie pero con el correr de los capítulos y al llegar la segunda temporada, ese perfil cambió. Tanju Korman es el jefe de cirugía del Hospital Berhayat, donde brilla Ali Vefa (Taner Ölmez), en "Doctor Milagro" (Telefe).

El actor que se pone en la piel de Tanju es Murat Aygen, una reconocida figura turca que se deja llevar por sus grandes pasiones. Amante de las motos, fanático a full, está casado y es padre de una hermosa nena.

“El amor es cuando ves lo que nadie más ve. El amor para mí es mi esposa Nihan y mi hija Nil. El amor no tiene otra definición para mí. Nihan es para mí. En el momento en que la vi en 2010, dije 'mi esposa será la madre de mis hijos'", confesó en el portal televizyongazetesi.com.

Además, describe agregó: "ser padre es una experiencia increíble. Es una gran experiencia porque es parte de tí. Me parece muy interesante estar en la misma casa con una persona que es tan pequeña y hace tanto".

Su perfil es multifacético: “canto, bailo, doy discursos en diversas organizaciones y seminarios. Soy un coleccionista de minerales y fósiles de cristal. Todo esto definitivamente alimenta a los personajes que interpreto en la actuación".

Las redes sociales se convierten en el espacio donde comparte lo que le gusta hacer y los afecto que lo acompañan en cada aventura, más allá de la actuación. Su cuenta de Instagram es el lugar donde publica fotos de sus diferentes actividades y esas pasiones, pero también deja que sus fans descubran algo de su pasado.

Allí es donde también comparte fotos retros con las que revoluciona a sus seguidores. Eso es lo que ocurrió con una foto que compartió con los hashtagg #20yearschallenge y #20yaschallenge. En la imagen se lo ve cuando tenía 20 años, con una enorme sonrisa y un look poco conocido: hasta tiene un aro en su oreja izquierda.

La imagen generó mensajes de seguidores no solo de Turquía sino también de los países de habla hispana donde se emite Doctor Milagro. Así fue como se pueden leer mensajes en español como: "La misma sonrisa. La mejor!!", "no podés ser tan hermoso" y "ahora estás más lindo".

Murat estudió Biología en la Universidad de Estambul en 1992 pero también quiso formarse en Actuación en Teatro Musical en el Conservatorio Estatal de la Universidad Mimar Sinan en 1998. Luego hizo una Maestría en Ópera del Conservatorio Estatal de la Universidad Mimar Sinan en 2002.

"Empecé a actuar cuando tenía 7 u 8 años. Una señora que me había visto en el escenario un día se dio la vuelta en la calle y dijo: 'Oh, tú eres ese niño' y me besó en la frente. Recuerdo claramente la sensación de felicidad en ese momento y la sensación de que debería hacer que todos hicieran eso", destacó el actor, que nació en 1971.

Comenzó su carrera encarnando a Cem en la serie de televisión 'Shattered Love' y brilló como Faruk Beylice" en la serie de televisión "Medcezir", donde Taner Olmez (Doctor Milagro) también se hizo notar en el elenco.

Tras su paso por "Doctor Milagro" va por nuevos desafíos: "Prefiero desempeñar diferentes roles. Los personajes que interpreto son personas reales, para quienes todos encuentran algo. Aunque todos nos vemos muy diferentes entre sí, en realidad somos muy similares. Es solo que nuestras reacciones son diferentes debido a los entornos sociales en los que nacimos, crecimos y vivimos”.