"PH Podemos Hablar" regresa a la pantalla de Telefe con "platos fuertes"

martes, 13 de julio de 2021 00:12

Telefe se reservó durante dos sábados a "PH Podemos Hablar" ya que los partidos de Argentina por Copa América se imponían claramente en la preferencia de la audiencia y decidieron hacer un repaso de lo mejor de "Doctor Milagro", conocedores de la fidelidad del fandom a la serie turca.

Pero semana, el regreso se viene con todo y con una figura que no aparece frecuentemente en entrevistas. Se trata de Abel Pintos que está en plena promoción de su nuevo disco y que además, anunció fecha de casamiento. También se confesarán Denise Dumas, Coco Sily, Magui Bravi y Pipo Gorosito.

Una mesa que apostará al humor, a la emoción y a experiencias movilizadoras de todos; a la espera que ganar la batalla contra el rating con Juana Viale, en la vereda de enfrente. ¿Será regreso triunfal?

Recientemente, Abel tras presentarse en "La Peña de Morfi" con las canciones de su nuevo disco, confirmó su fecha de casamiento con Mora Calabrese, mamá de su hijo Agustín.

"¿Qué tenés que hacer el 25 de septiembre?", le preguntó Gerardo Rozín en los "7 minutos de entrevista" con el cantante y compositor. "Casarme, celebrar esta unión y el amor", señaló.

"Unos días antes nos casaremos por Civil y el 25 vamos a celebrar esa unión. Nos vamos a reunir con gente querida, por el contexto que nos rodea y celebrar esa unión", señaló.

Sobre la proposición de casamiento a su pareja, destacó: "hay un video en Instagram sobre eso y no se escucha lo que digo. Le propuse compromiso y casamiento. Lo había estado pensando mucho y un día me levanté y dije: "no quiero seguir esperando". Busque la manera de comprar el anillo y lo tenía todo el día en el bolsillo. Esperaba, no sé, que la luna estuviera más grande. Pero no pasó y en una situación de lo más cotidiana, le dije lo que sentía y lo que pensaba. Guille, mi hija más grande, lo terminó registrando medio escondida en una ventana".

Abel confesó que decidió dar un "giro consciente" a su vida: "cambiaron muchas cosas. Es parte de una etapa que estoy viviendo con cambios internos muy grandes y me acompañaron mi familia, mis hijos y amigos. Superé y sané dolores tenían que ver con trabajo consciente de introspección y allí estaban las personas que me escuchaban. Me sentí muy bien compartiendo lo que me pasa y hoy, hay otra forma de hacerlo además de lo que hacía la música"