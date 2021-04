Entre lágrimas, Nosotros a la Mañana dijo adiós: "estamos tan triste por dentro"

viernes, 9 de abril de 2021 11:18

Este viernes, Nosotros a la Mañana se despidió de la pantalla de El Trece en una jornada de mucha emoción. El ciclo estuvo 7 años al aire, primero encabezado por Fabián Doman y luego por el Pollo Álvarez quienes pusieron su impronta y cargaron de adrenalina las mañanas.

La despedida se desarrolló con la canción "Me vas a extrañar" de Karina "La Princesita" de fondo y comenzó con un video recordando cómo fueron los inicios con ambos conductores y el recorrido con los panelistas que pasaron por el programa. Luego tomó la palabra Sandra Borghi quien se mostró "muy emocionada con este ciclo", pero muy especialmente "por el amor" que recibió de sus compañeros y del público.

"Tuvimos muchos aciertos y desaciertos pero siempre estuvimos acompañados", expresó Sandra Borghi notoriamente emocionada. La conductora subrayó que hubo "una persona que dio la vuelta al programa" y ése fue su productor el Chino que hizo que "fuera un éxito".

"Nos vamos porque la tele es así, estamos contentos que así sea porque la tele se renueva", agregó dejando correr las lágrimas por su rostro. Además destacó que el gerente de El Trece, Pablo Capdevilla le llamó este jueves para agradecerle "por los años de compromiso". "No es común que un gerente levante el teléfono y te llame", destacó la periodista que es mamá de Juana, a la que tuvo hace apenas unos años y el canal fue testigo de su embarazo.

Por su parte, el Pollo Álvarez destacó que él es "muy agradecido" siempre. "Las gracias me acompaña en la vida, no hay nada más lindo que decir gracias", expresó quien además de agradecer al público y a la producción, tuvo un detalle con su compañera de conducción a quienes le dirigió emotivas palabras.

"Hago una mención especial para Sandra. Yo embromo mucho con las falencias que tengo, con defectos e ignorancia. Es real. Pero en un montón de temas ella me salvó, sin que nadie se diera cuenta", confesó el Pollo y agregó: "Sandra me acompañó en cada pregunta mal hecha, tapó cuando no sabía que decir (...) Sandra es mi amiga, la quiero e hizo que las cosas salgan bien. Gracias por maquillarme incondicionalmente".

Finalmente agradeció también a El Chino, su productor, a quien definió como "un crack", "más que un productor". "Saben por qué estamos tan triste por dentro, porque nos llevamos perfecto, nadie se la cree y la producción es reflejo del equipo", finalizó destacando que "fue un sueño haber estado en El Trece, muchos pueden decir se van pero estuvimos 7 años".

El lunes de 9.30 a 11.30 irá "Los Ángeles de la Mañana", LAM, luego debuta Mariana Fabbiani con "Lo de Mariana", hasta las 13 horas.